Possible cas d'excision sur un enfant de 2 ans: un enquête est déclenchée

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a ouvert une enquête sur un possible cas d'excision sur une enfant de deux ans, après qu’un CPE a dénoncé dans les médias l’inaction de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Dans un communiqué publié jeudi matin, la Commission des droits explique avoir ouvert une enquête de sa propre initiative après avoir été alertée par les médias.

«L'enquête vise à vérifier si les faits allégués sont véridiques et si les droits de l'enfant ont été respectés. Elle a aussi pour but de s'assurer que des mesures soient prises afin qu'une telle situation ne se reproduise pas», peut-on lire.

En octobre dernier, c’est lors d’un changement de couche que deux éducatrices ont constaté la possible excision d’une enfant de 2 ans. Après avoir contacté Info Santé, elles se sont tournées vers la DPJ qui ont indiqué qu’il s’agissant d’un cas «trop délicat» pour qu’une enquête soit ouverte, selon les informations obtenues par «La Tribune», mercredi.

La Commission souligne qu'en signalant leur préoccupation à la DPJ, «le personnel du CPE a fait exactement ce que l'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse exige».

Elle rappelle par ailleurs que la pratique de l'excision ou toute forme de mutilations génitales est interdite au Québec et passible de sanctions criminelles.

«La Charte ne justifie ni ne cautionne aucun acte qui compromet la sécurité, l'intégrité physique et le bien-être d'une personne. Au contraire, le droit à la vie, à la sûreté et à la dignité sont des piliers de la Charte et le droit à l'égalité exige que toutes les personnes reçoivent la même protection peu importe leur origine, leur sexe ou leurs croyances.»