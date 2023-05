La garrigue à boire

Il fait un soleil radieux et le fond de l’air est très très sec dans le Languedoc-Roussillon, où je me trouve en ce moment. La garrigue se réchauffe et le souffle de la tramontane porte ses odeurs envoutantes de thym, de romarin et de lavande sauvage. Inspirant, n’est-ce pas? Pour vous y téléporter, en saveurs, ces deux vins jeunes, gourmands et gorgés de soleil.

Santé!

Pierre Gaillard, Faugères 2019, Transhumance, Domaine de Cottebrune, France

25,35 $ - Code SAQ 10507307 – 14 %

Vignerons dans le nord de la vallée du Rhône, les Gaillard font aussi « transhumance » vers les terroirs méridionaux de Faugères. Leur 2019, est très séduisant dès le premier nez et embaume les parfums de la garrigue, la réglisse noire, le cacao et les fruits noirs, le tout soutenu par une acidité fraîche et une finale saline. Beaucoup d'énergie et de relief; sapide et savoureux.

★★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Château Sainte-Eulalie, Minervois La Livinière 2019, La Cantilène, France

23,20 $ - Code SAQ 917948 – 14,5 %

La vigneronne Isabelle Coustal veille sur une vaste propriété dans le secteur de La Livinière, sur le flanc sud de la montagne Noire. Sa cuvée La Cantilène est vendue depuis au moins une vingtaine d’années à la SAQ. Chaque nouveau millésime, je trouve dans cet assemblage de syrah (55 %), de grenache et de carignan le même profil suave et chaleureux. L’attaque en bouche à la fois tendre et pimpante de vitalité évoque le chocolat noir fondant et la cerise acidulée; les tanins sont ronds et la finale relevée de kirsch et d’herbes séchées. Il ira main dans la main avec des grillades.

★★★ $$