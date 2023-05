L’arrogance d’Alexandre Trudeau

Les frères Trudeau, Justin et Alexandre, sont en froid depuis plusieurs années. Devenu premier ministre, Justin n’a pas eu d’autre choix que de prendre ses distances avec Alexandre.

• À lire aussi: Alexandre Trudeau nie toute ingérence du gouvernement chinois avec un don à la Fondation Trudeau

• À lire aussi: Le frère de Justin Trudeau, Alexandre Trudeau, ne cache pas son affection pour la Chine

Les deux frères sont des admirateurs de la Chine, mais Alexandre, sans les contraintes et les responsabilités politiques, ne recule devant rien. Il n’a aucun sens critique.

Il a déjà déclaré publiquement que l’Iran sous les ayatollahs était le dernier rempart contre l’hégémonie américaine. C’est dire qu’il ne cache pas son parti pris idéologique.

Le jeune frère de Justin, membre de la Fondation Trudeau où il défend l’intérêt de la famille, donc l’héritage intellectuel de son père, a exigé de témoigner mercredi en comité parlementaire sur la question de l’ingérence chinoise au Canada.

Sur un ton cinglant, il a accusé plutôt le Globe and Mail, Le Journal de Montréal et l’ex-PDG de la fondation Trudeau, Pascale Fournier, d’avoir déclaré la guerre à la Chine.

Alexandre est un amoureux inconditionnel de la Chine, qu’il a visitée d’abord avec son père et son frère. Il a même republié en 2007 Deux innocents en Chine rouge, le livre que son père avait cosigné avec Jacques Hébert en 1960.

En 2017, il publie Un barbare en Chine nouvelle, le fruit de ses voyages dans le pays. On y trouve des entretiens avec des Chinois sur place, qui expriment parfois des réserves, mais Alexandre n’en a cure.

Dans un entretien au Devoir en 2016, Alexandre Trudeau déclare : « Les progressistes disent de la Chine que c’est un pays dur, totalitaire. [...] Moi, je leur dis que c’est peut-être vrai, mais ne vous trompez pas : la Chine est un pays heureux. Les Chinois sont heureux. »

Drôle de compagnie

Des citations de ce genre, on pourrait en citer des pages. C’est ce qui nous fait comprendre pourquoi Justin Trudeau a pris ses distances avec un frère qui de toute évidence est attiré par des dictatures de tout genre et des personnages toxiques.

Pour mémoire, rappelons-nous qu’Alexandre Trudeau a témoigné en faveur du prédicateur montréalais Adil Charkaoui, qui a endoctriné de jeunes musulmans du Collège de Maisonneuve dont quelques-uns sont partis rejoindre les islamistes en Syrie. D’ailleurs, il a continué de prêcher à Montréal. En 2021, le prédicateur s’était aussi porté à la défense les talibans en Afghanistan.

La violente sortie d’Alexandre Trudeau mercredi devant le comité parlementaire place le premier ministre du Canada dans une situation délicate. Il avait toujours réussi à tenir à distance son jeune frère téméraire. Mais le ton tranchant, agressif et autoritaire de son témoignage a tout changé.

Attaque despotique

En s’attaquant ainsi au Globe and Mail, grand journal respecté au Canada anglais, au Journal de Montréal, lu par des millions de Québécois, et Pascale Fournier, l’ex-PDG de la Fondation Trudeau, une universitaire discrète et reconnue par ses pairs, Alexandre Trudeau s’est comporté en despote au ton méprisant.

En fait, le plus arrogant de la famille Trudeau, c’est cet homme de l’ombre, condamné en quelque sorte à demeurer discret à cause de son frère.

Or, sa sortie intempestive contre les médias et l’ex-PDG de la Fondation Trudeau risque d’emporter dans la tourmente l’institution à la mémoire de son père.

Quelle famille !