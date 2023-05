Le CF Montréal ajoute le nom d'un passionné en gravant celui de Patrice Bernier au Mur de la renommée du Stade Saputo

C’est un passionné qu’on va honorer samedi en ajoutant le nom de Patrice Bernier au Mur de la renommée du Stade Saputo.

L’ancien capitaine de l’Impact a su communiquer cette passion à travers la fougue qu’il affichait sur le terrain.

On a d’ailleurs présenté une courte vidéo de certains de ses meilleurs moments dans l’uniforme bleu-blanc-noir avant la conférence de presse qui officialisait le tout, jeudi matin.

Il fallait être mort en dedans pour ne pas ressentir des frissons en entendant ses discours passionnés dans le vestiaire, en le voyant s’adresser à ses coéquipiers en pleurs avant son dernier match ou en voyant le feu qu’il avait dans les yeux quand il était sur le terrain.

Dévoué

«Il était dévoué à son art, il aimait le jeu et le connaissait bien, c’était un passionné qui regardait des matchs sans arrêt et qui en parlait constamment», nous confirme Greg Sutton qui a joué avec Bernier lors de son premier passage avec l’Impact et à son retour en 2012.

Patrick Leduc renchérit en parlant d’un passionné hors-norme qui consacrait des heures à parfaire son art.

«J’ai réalisé très jeune qu’il avait une passion pour le sport que je partageais et je ne reconnaissais pas ça chez beaucoup de gens, même chez les joueurs de soccer.

«Avoir quelqu’un qui est aussi intéressé par regarder des matchs en Europe et faire des pieds et des mains à l’époque pour avoir accès aux films de match. Il avait toutes les vidéos et les matchs enregistrés et j’avais la même passion que lui.»

Particulier

De nature humble, Bernier admet que ça va lui faire un velours de voir son nom aux côtés de ceux de Gabriel Gervais, Nevio Pizzolitto, Greg Sutton et Mauro Biello.

«C’est toujours particulier quand je vais au Stade Saputo, mais ça le sera encore plus avec mon nom accroché. On ne fait pas ça pour ça, mais ça fait du bien d’avoir ce genre de reconnaissance.»

Même s’il a passé deux ans en Europe entre ses deux séjours à Montréal, il ne fait aucun doute que l’Impact est le club de cœur de Bernier qui complète la trifecta avec cet honneur après avoir été admis au Temple de la renommée du soccer québécois en 2017 et au Temple de la Renommée de Canada Soccer en 2022.

«C’est un honneur particulier, plus encore que les honneurs du Canada et Québec parce que j’ai passé beaucoup d’heures au Centre Nutrilait.»

Décision importante

C’est un peu au plongeon dans le vide qu’a fait Bernier quand il a décidé à l’automne 2011, de rentrer au bercail pour les débuts du club en MLS le printemps suivant. Il rappelle que Jesse Marsch était allé le rencontrer à Copenhague, ce qui avait influencé sa décision.

«À mes débuts, on jouait devant 1000 ou 2000 personnes à Claude-Robillard. Quand je suis revenu, on jouait dans un stade de soccer. Dans la A-League, la saison commençait en avril et finissait en septembre. Certains allaient travailler.

«Si je n’étais pas revenu, j’aurais raté la MLS, un stade spécifique au soccer, je n’aurais pas joué avec Marco Di Vaio, Alessandro Nesta ou Didier Drogba.»

Et pourtant, son retour a été difficile, Jesse Marsch le laissait sur le banc, mais les choses ont changé pour de bon en avril 2012.

«Quand j’ai commencé à me retrouver sur le banc, j’ai douté, admet-il. En avril 2012, au Colorado, je suis rentré dans l’alignement partant et je n’ai plus retrouvé le banc. Le déclic s’est fait et j’ai commencé à jouer ma game. À la fin de la saison, j’ai été nommé joueur par excellence et j’ai prouvé que j’avais ma place.»

En fait, il a commencé à forger sa légende à ce moment-là et l’inscription de son nom au Mur de la renommée viendra la cimenter.