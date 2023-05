Le concert de Lizzo au Centre Bell reporté

La chanteuse Lizzo se voit dans l’obligation de reporter son spectacle de jeudi soir au Centre Bell, sur ordre du médecin. Une nouvelle date sera dévoilée sous peu.

De passage à Montréal, celle-ci serait malade, selon une publication récente sur sa page Instagram personnelle.

"Mon corps est faible, j'ai des frissons et j'ai mal à la tête [...] Je crois que c'est la grippe", y annonce Lizzo d'une voix enrouée.

En début de soirée, la chanteuse s'est adressée directement à ses fans via une vidéo éphémère destinée à ses quelque 13,4 millions d'abonnés. On la voit masquée et emmitoufflée, visiblement mal en point.

"Je suis désolée, Montréal. Je vais me racheter auprès de vous", promet-elle.

Quant au promoteur evenko, il invite les détenteurs de billets à les conserver. Ils seront honorés lors de la nouvelle date.

Plus de détails à venir.