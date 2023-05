Les travers de la publicité

Si notre société veut que les hommes soient moins agressifs, il faudrait peut-être qu’elle se regarde dans le miroir et qu’elle constate à quel point l’image du « mâle québécois » qu’elle nous crache au visage est parfois dégradante pour lui.

J’en prends pour témoin le traitement qu’on nous inflige dans certaines publicités télévisées, présumément drôles. La dernière en date étant ce gros épais qui ne semble pas comprendre ce que c’est qu’un notaire.

On jette les hauts cris dès qu’une publicité semble érotiser ou mésestimer le sexe féminin, mais personne ne réagit quand on nous montre un gros épais de mâle pas capable de prendre une décision par lui-même, et surtout incapable d’identifier ce que fait réellement un notaire. Ça me met en t......k !

Un gars qui aimerait être respecté

Je ne peux que vous donner raison, et pour apporter de l’eau à votre moulin, je souligne que mon mari hurle chaque fois que cette publicité est présentée. L’humour est la plupart du temps discutable pour une victime.