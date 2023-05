L’État québécois ne doit rien à Yves «Colosse» Plamondon, tranche la Cour suprême

Le plus haut tribunal au pays a rejeté la demande d’autorisation d’appel déposé par Yves «Colosse» Plamondon. Le criminel avait été débouté en première instance dans une poursuite de 10 M$ contre le gouvernement pour une peine d’emprisonnement qu’il estimait avoir purgé injustement pour trois meurtres.

• À lire aussi: La Cour suprême annoncera jeudi si elle entend ou non l’appel d'Yves «Colosse» Plamondon

• À lire aussi: Poursuite contre l'État: pas d'argent pour Yves «Colosse» Plamondon

C’est donc la fin de ce dossier qui dure depuis plusieurs années maintenant.

Condamné à la prison à vie en 1986 pour les meurtres de Claude Simard, Denis Ouellet et Armand Sanschagrin, Colosse a été libéré en 2014 après que la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès un an plus tôt, en 2013.

Ce deuxième procès n’ayant finalement jamais eu lieu, le criminel de carrière maintenant âgé de 72 ans avait déposé une poursuite de 35 M$ contre l’État québécois. Le demandeur estimait avoir été floué quand il a été démontré que des éléments de preuve détenus par le procureur de la poursuite n’avaient jamais été remis à la défense. Il s’agissait notamment de deux déclarations de témoins qui donnaient à Colosse un alibi le soir des meurtres, mais qui n’avaient jamais pu être vérifiées devant les tribunaux.

Ne ratez pas La rencontre de l'heure Gibeault-Dutrizac avec Nicole Gibeault, juge à la retraite, tous les jours 11h15, en direct ou en balado sur QUB radio :

Débouté en première instance

Le montant de la poursuite avait été revu à la baisse en cours de route, soit à 10 M$, mais Plamondon avait ultimement été débouté par le juge de première instance Jean-François Émond.

Ce dernier avait estimé, d’une part, que les règles de divulgation de preuve différentes à l’époque ne permettaient pas de blâmer le ministère public. D’autre part, le juge avait évalué que de telles informations n’auraient pas été suffisantes pour faire acquitter Yves Plamondon.

L’homme avait déposé une requête à la Cour suprême en septembre 2022.

Le plus haut tribunal au pays ayant annoncé jeudi matin son rejet de la requête en audition du dossier, c’est donc la fin pour Yves «Colosse» Plamondon dans cette affaire. La Cour suprême représentait son dernier espoir d’obtenir compensation.