LHJMQ: le triomphe expéditif des Remparts en étonne plusieurs

SHERBROOKE | L’élimination des Olympiques de Gatineau en quatre matchs par les Remparts de Québec mercredi en a surpris plusieurs dans le monde du hockey junior, dont les entraîneurs des deux autres équipes du carré d’as.

• À lire aussi: Séries LHJMQ: les Remparts balaient les Olympiques et s'en vont en finale

• À lire aussi: Voici le gagnant du trophée de l’entraîneur de l’année dans la LHJMQ

• À lire aussi: LHJMQ: gagner pour un jeune joueur des Mooseheads de Halifax qui est en deuil de sa mère

Même si leur série bat toujours son plein (le quatrième duel aura lieu ce soir à Sherbrooke et le Phœnix mène 2 à 1), Stéphane Julien, du Phœnix de Sherbrooke, et Sylvain Favreau, des Mooseheads de Halifax, ont gardé un œil sur l’autre demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Ce qui les étonne, ce n’est pas la victoire de la troupe de Patrick Roy en soi, mais le fait qu’elle a réussi à le faire en quatre rencontres seulement face aux puissants Olympiques. Les quatre dernières formations en lice étaient quand même les quatre meilleures de la LHJMQ, ayant toutes cumulé plus de 100 points en saison régulière.

«Personne n’aurait pu imaginer ça, a indiqué Julien jeudi, après l’entraînement matinal du Phœnix axé sur l’avantage numérique et les batailles à un contre un. Des fois, les matchs en prolongation, ça tue le rythme d’une série. Il faut donner le crédit à Québec. C’est une équipe qui joue en unité, qui a bien fait défensivement et Gatineau a peut-être perdu un peu patience.»

Les deuxième et troisième parties ont en effet nécessité une période supplémentaire, chaque fois à l’avantage des Remparts.

«Si Gatineau avait gagné les deux matchs en prolongation, personne ne serait tombé en bas de sa chaise, a ajouté l’entraîneur du Phœnix. Les matchs ont été souvent serrés et les deux équipes ont donné un bon spectacle.»

Les yeux rivés sur le cell

Les Mooseheads avaient quant à eux un souper d’équipe au restaurant mercredi, mais tout le monde regardait son cellulaire pour suivre l’affrontement à Gatineau.

«Des fois, c’est une question d’un mauvais bond ou d’un call, a mentionné Favreau, qui espère voir son club signer un deuxième gain de suite ce soir. Les Remparts ont une très bonne équipe et des joueurs comme Justin Robidas et James Malatesta se sont levés. Ce sera une bonne finale, que ce soit contre nous ou contre le Phœnix.»

«Ç’a été un choc pour le monde, a renchéri l’attaquant de Halifax Mathieu Cataford, qui, comme ses coéquipiers, a su trouver du positif dans la défaite subie en prolongation lors du deuxième match face à Sherbrooke.

«Si on n’avait pas cru qu’il était possible de revenir dans la série, on aurait perdu [mardi] et ça se serait sûrement déjà fini ce soir [jeudi]. Mais là, on a une chance et on est tous sur la même page. On peut gagner contre n’importe qui», a poursuivi celui qui obtient plus de temps de jeu et de responsabilités en l’absence du meilleur pointeur du circuit, Jordan Dumais, blessé au haut du corps.

L’effet Patrick Roy

Il y a de fortes chances que Patrick Roy vive ses derniers moments derrière un banc de la LHJMQ et cela pourrait constituer une source de motivation supplémentaire pour sa bande.

«La majorité des joueurs sont là depuis longtemps. Ils ont connu Patrick au cours des 3-4 dernières années. Ça a un effet, a analysé Julien. On a vécu ça en 2019-2020 quand on était la meilleure équipe au Canada. On avait bâti notre club avec des gars qui avaient grandi chez nous, à part deux ou trois. Il y a une forte unité. On peut voir ça dans les yeux des joueurs. Pat a fait tout un travail dans les deux dernières années. C’est un gars de caractère qui aime gagner. Il aimerait ça finir sur une bonne note.»

Reste maintenant à savoir qui seront les prochains adversaires des Remparts en finale de la LHJMQ. La réponse pourrait être connue ce week-end.