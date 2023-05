Lightning de Tampa Bay: «Mon corps m’a laissé tomber» - Andrei Vasilevskiy

Quelques jours après l’élimination du Lightning de Tampa Bay, le gardien Andrei Vasilevskiy s’est ouvert sur les circonstances entourant ses contre-performances en première ronde.

Lauréat d’un trophée Vézina et d’un trophée Conn-Smythe, le gardien russe appartient à la crème de la crème de la Ligue nationale de hockey depuis plusieurs années. Reconnu comme un homme masqué qui est à son meilleur quand la pression est à son comble, il n’a pas répondu aux attentes lors de la série opposant les «Bolts» aux Maple Leafs de Toronto.

En six départs, Vasilevskiy a affiché un taux d’efficacité de ,875 et une moyenne de buts alloués de 3,56. Des résultats bien en deçà de ses standards.

L’athlète de 28 ans a justifié ses largesses en soulevant les nombreuses blessures qu’il a subies et accumulées pendant la saison régulière.

«Je me sentais bien pendant les 30 à 35 premiers matchs de la campagne, a-t-il expliqué au nhl.com. Mais après cela... je ne sais pas, mon corps et moi n’étions pas sur la même page. Toutes ces petites blessures ont fait surface au même moment.

«Mon erreur a été de ne pas me soucier de mon rétablissement. Je n’ai pas arrêté de me pousser à la limite. Comme j’ai dit après le 35e match de la saison, mon corps m’a laissé tomber. Pour être honnête, je n’ai jamais été en bonne forme depuis.»

Depuis la saison 2019-2020, l‘imposant cerbère a disputé 217 matchs de saison régulière et 77 de séries éliminatoires, participant à trois finales de la coupe Stanley. Quelques mois de vacances ne lui feront donc pas de mal.

«Je n’aime pas vraiment me reposer, a-t-il enchaîné. Mais en même temps, je comprends que c’est quelque chose dont j’ai besoin en ce moment. J’ai vraiment besoin de prendre soin de mon corps.»

L’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, est bien d’accord avec son homme de confiance entre les poteaux.

«Aucun gardien n’a disputé autant de matchs de haute intensité dans les 36 derniers mois, a-t-il lancé. À un certain point, est-ce que ça peut entraîner des répercussions? J’en suis sûr. Son corps va guérir, il est encore un jeune homme et se garde en pleine forme. Mais surtout, son âme doit guérir. Je crois que c’est ce qu’il lui fera le plus grand bien.»