Oilers: malgré ses quatre buts, Leon Draisaitl a la gueule de bois

Pour une deuxième soirée consécutive dans la Ligue nationale de hockey (LNH), une équipe a bousillé une performance de quatre buts de la part d’un de ses joueurs, mercredi, et encore une fois, le mot «gaspillage» faisait l’unanimité à l’intérieur du vestiaire des perdants.

Après Joe Pavelski et les Stars de Dallas, vaincus 5 à 4 en prolongation par le Kraken de Seattle la veille, Leon Draisaitl et les Oilers d’Edmonton ont encaissé un revers de 6 à 4 aux mains des Golden Knights de Vegas malgré un quadruplé de l’Allemand en lever de rideau de l’autre demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Pourtant, Draisaitl a tout fait pour mener les siens à bon port. Meneur de la LNH avec ses 15 points depuis le début des éliminatoires, il a été à l’origine d’une première dans la LNH depuis les 9 et 10 avril 1988, quand John Tucker et Tony Hrkac avaient été avant cette semaine les derniers hockeyeurs à inscrire quatre buts dans une rencontre d’après-saison lors de deux jours d’affilée.

Toutefois, ces accomplissements ne signifieront rien sans des ajustements substantiels. L’auteur de l’exploit n’avait pas envie de célébrer non plus.

«C’est vraiment une formation différente et un autre système [comparativement aux Kings de Los Angeles au premier tour]. Mais en gros, nous n’avons pas été suffisamment bons. Relativement à notre manière de jouer, nous n’étions mêmes pas proches de réussir. Nous devons regarder en avant et nous allons nous améliorer», a promis le numéro 29 au site NHL.com après la défaite.

Son patron derrière le banc, Jay Woodcroft, partage cet avis. Les erreurs doivent être réduites et la couverture défensive, plus serrée.

«Je ne pense pas que notre club se trouvait à un niveau assez proche qui aurait permis de gagner à l’étranger, a-t-il évalué. Leon a fourni un bel effort et il a été efficace pendant toutes les séries. Cependant, l’équipe peut faire les choses nettement mieux que cela. Nous avons eu une chance de l’emporter, mais il faudra peaufiner des aspects pour limiter les buts concédés.»

«Ce fut toute une performance de sa part, sauf qu’il est scandaleux de l’avoir gaspillée, a déploré l’attaquant Evander Kane. Il a été à la tête de notre groupe.»

Difficile pour Desharnais

Parmi ceux ayant des correctifs à apporter, il y a le défenseur Vincent Desharnais, qui se trouvait sur la patinoire pour trois filets de l’adversaire. Il a notamment commis un revirement menant au premier but des Knights, celui d’Ivan Barbashev. Le Québécois a eu droit à moins de neuf minutes de temps d’utilisation au sein d’une brigade défensive misant sur sept joueurs. Seuls Evan Bouchard et Mattias Ekholm, avec deux aides chacun et un différentiel de +2, s’en sont bien tirés à l’arrière.

«Nous avons ouvert la marque et nous avons concédé un filet peu après. Cela ne doit pas survenir, a rappelé Kane. Nous ne pouvons accorder des buts en grappes ou d’autres après avoir compté. On en a obtenu quatre et on a alloué cinq [en plus du dernier dans une cage abandonnée]. Nous ne pouvons faire cela.»

La deuxième partie de la série aura lieu samedi à 19 h sur les ondes de TVA Sports.