Ottawa ambitionne de réduire de moitié la pauvreté d’ici 2030

Le gouvernement fédéral veut atteindre son objectif de réduire la pauvreté de 50 % d’ici 2030, alors que le taux de pauvreté au Canada a été ramené à 7,4 % en 2021, après la fin des prestations temporaires d’urgence liées à la pandémie de COVID-19.

En 2021, près de 2,3 millions de Canadiens, dont 653 000 enfants, 11 000 aînés et 556 000 personnes en situation de handicap, de moins qu'en 2015 vivaient dans la pauvreté, selon la dernière enquête de Statistique Canada publiée mercredi.

En mars 2023, 865 000 Canadiens de plus qu’avant la pandémie occupaient un emploi, selon les résultats de l’enquête qui indique que la croissance du revenu médian a compensé le déclin observé en 2020.

«Nous savons que de nombreux Canadiens vivent du stress et de l'inquiétude en raison du coût élevé de la vie et parce que le prix des biens essentiels a augmenté à la suite de la pandémie, qui était une situation sans précédent», a indiqué par communiqué la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.

«Nous mettrons en œuvre de nouvelles mesures ciblées d'allégement de l'inflation pour les Canadiens qui en ont le plus besoin, et nous poursuivrons nos efforts afin de soutenir les Canadiens à faible revenu qui sont en ce moment aux prises avec l'augmentation du coût de la vie», a ajouté la ministre Gould.