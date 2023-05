Patrice Bernier a Montréal tatoué sur le cœur

Patrice Bernier rentrait à la maison quand il est revenu avec l’Impact de Montréal pour amorcer la saison 2012, la première en MLS.

Sur le coup, il n’avait peut-être pas bien pris la mesure du rôle qu’il aurait à jouer sur le terrain, mais encore plus en dehors.

«J’ai compris que j’avais des responsabilités, j’étais le seul joueur local, c’était une grosse charge sur mes épaules au début.

«Je m’y suis habitué et j’ai pris ces responsabilités parce que j’étais devenu le visage de l’équipe. C’était important de permettre à l’équipe de monter dans le cœur des amateurs de sport.»

C’est un rôle qu’il joue encore aujourd’hui au grand plaisir du président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais.

«C’est super important d’avoir des gars comme ça, je l’avais dit en arrivant en poste qu’il fallait reconnecter avec les anciens. Et on en parle jusqu’aux enfants de dix ans de l’Académie.»

Fierté

Bernier a été le second capitaine de l’équipe en MLS en succédant à Davy Arnaud à compter de la saison 2014.

Il aura porté le brassard pendant quatre ans, jusqu’à sa retraite, et c’est un rôle qu’il a joué avec une grande fierté.

«C’était important. Quand on me l’a proposé et je n’ai pas hésité. J’ai aidé vice-capitaine en Europe, mais jamais capitaine, je n’étais pas de la place.

«Ç’a été un honneur, ce n’était pas une responsabilité de plus, juste une marque de reconnaissance de ce que je faisais déjà. C’était la prophétie de Valerio Gazzola qui m’avait dit que je serais capitaine quand j’avais 21 ans.»

Vieux complices

Assis à la droite de Bernier lors de la conférence de presse de jeudi, Gabriel Gervais a rappelé que les deux hommes se connaissent depuis qu’ils sont tous jeunes.

«J’ai joué toute ma carrière amateur et professionnel avec Patrice. On a grandi tous les deux à Brossard, on s’est retrouvés à l’Université de Syracuse, on s’est retrouvés comme adversaires quand j’étais à Rochester, puis en 2002, on s’est retrouvés comme coéquipiers et nous étions cochambreurs.»

Gervais relate une anecdote qui exprime bien tout le plaisir qu’éprouvait Bernier à jouer au soccer, parce que pour lui c’était d’abord un jeu.

«Les jours de matchs, sur la route, il se levait et la première chose qu’il faisait, c’était d’ouvrir les rideaux dans la chambre et il criait quelle belle journée pour un match, peu importe le temps qu’il faisait dehors. Moi je voulais qu’il referme les rideaux, je voulais dormir», raconte Gervais en riant.