Rangez le parapluie et sortez la crème solaire ce week-end

Les Québécois pourront finalement tourner la page sur le dernier épisode de grisaille et de fortes pluies grâce au retour du soleil prévu partout dans la province ce week-end.

«Il y a aura tendance au dégagement et au temps sec dans les prochains jours. On prévoit des températures à la hausse et du beau temps partout à grande échelle», confirme Jean-François Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Le point le plus chaud et ensoleillé sera au sud du Québec. Les résidents du grand Montréal pourront profiter d’une température aux alentours de 21 degrés, ce qui est légèrement au-dessus des normales saisonnières de 17 degrés. La météo sera d’ailleurs similaire dans la Capitale-Nationale, où il fera entre 16 et 21 degrés.

«Les températures seront de plus en plus douces, à la hausse, avec plus de soleil et moins d’instabilité de jour en jour jusqu’à dimanche. [...] Oui, vous allez pouvoir ranger votre parapluie», résume M. Bégin.

L’ouest et le centre du Québec pourront aussi profiter de la chaleur ainsi que des rayons ce week-end, ajoute le météorologue. Il fera aux alentours de 18 degrés dans ces régions.

Capture d'écran du site : meteo.gc.ca

• À lire aussi: Inondations dans Charlevoix: deux ponts emportés au club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul

• À lire aussi: Inondations dans Lanaudière: de retour au bercail après 4 jours

Front froid lundi

Environnement Canada prévoit toutefois le retour d’un temps un peu plus frais et sec après cette fin de semaine.

«On va avoir un front froid qui va passer dès lundi dans l’est du Québec. Mais il n’y aura pas vraiment de précipitations avec ça pour autant. Ça va surtout ramener les soirées et les nuits un peu plus fraîches dans ce coin-là», explique Jean-François Bégin.

L’expert assure que dame Nature nous donnera un long congé de pluie après une semaine marquante où les inondations ont fait des ravages aux quatre coins de la province. Aucune précipitation n’est prévue la semaine prochaine pour le moment.