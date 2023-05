Reste à voir qui attrapera le ballon chez les Alouettes

Les Alouettes espèrent avoir comblé quelques lacunes à l’aide du repêchage de la Ligue canadienne de football, mais un point d’interrogation demeure chez les receveurs de passes.

«Le camp d’entraînement s’en vient dans une dizaine de jours et, en toute transparence, je me concentre sur les postes de receveurs de passes, a indiqué le directeur général Danny Maciocia, jeudi. On a quand même perdu deux gros morceaux en Eugene Lewis [à Edmonton] et Jake Wieneke [en Saskatchewan]. On va amener quelques receveurs de plus que d’habitude au camp car on en cherche encore deux ou trois pouvant avoir un impact sur notre jeu aérien.»

Maciocia admet qu’il gardait un œil sur Cole Tucker au repêchage. Or, celui-ci a été choisi très tôt, soit quatrième au total, par les Stampeders de Calgary, soit juste avant la sélection du joueur défensif Jonathan Sutherland par les Alouettes. Quoi qu’il en soit, c’est surtout un solide receveur américain qui est actuellement ciblé par les Alouettes afin d'être une cible de choix pour le quart-arrière Cody Fajardo.

«Pour nos receveurs canadiens, avec [Tyson] Philpot et [Keion] Julien-Grant, nous sommes plus qu’à l’aise, a précisé Maciocia. On a besoin d’Américains capables de remplacer Lewis et Wieneke.»

Un ratio à rééquilibrer

C’est là où le récent repêchage pourrait avoir profité aux Alouettes, qui cherchaient à rééquilibrer le ratio de joueurs canadiens entre l’attaque et la défensive. Sutherland et Lwal Uguak, tous deux sélectionnés au premier tour, semblent chacun avoir le potentiel d’être un partant canadien au niveau défensif.

«Quand tu regardes notre ratio de partants canadiens, dont le minimum est de sept, nous en avions six à l’attaque et un seul en défensive, soit Marc-Antoine Dequoy, d’élaborer le DG. Maintenant, ça pourrait nous donner de la flexibilité pour utiliser des joueurs américains ailleurs.»

«Ç’a été un repêchage fantastique pour nous, a pour sa part commenté l’entraîneur-chef Jason Maas. L’équipe a fait un travail remarquable pour identifier les joueurs que nous voulions.»

L’entraîneur aime Dallaire

Maas a notamment eu des bons mots pour David Dallaire, ancien du Rouge et Or de l’Université Laval sélectionné en deuxième ronde (13e au total).

«J’ai vu les vidéos de ses matchs de l’an dernier et je l’ai rencontré au combiné. J’ai identifié immédiatement le type de gars qu’il est et comment il peut jouer au football, a noté Maas. Comme centre-arrière, il joue de la bonne façon. Il est rapide et assez violent quand il frappe un adversaire sur le terrain. David apporte une profondeur à notre équipe à cette position et il peut aussi faire beaucoup d’autres choses.»

Lavallée : carte cachée?

Également charmé par la polyvalence de Dallaire, à l’attaque et sur les unités spéciales, Maciocia espère avoir frappé un autre bon coup en repêchant son ancien coéquipier du Rouge et Or, le demi défensif Maxym Lavallée, en huitième ronde (68e au total).

«Si on regarde l’historique des repêchages des dernières années, notre département a été capable d’aller chercher quelques bijoux en huitième ronde, a fait remarquer le directeur général des Alouettes. On peut donner l’exemple de Zach Lindley, l’an dernier, ou Brock Gowanlock, en 2020. C’est possible que Lavallée puisse être un autre de ces bijoux.»