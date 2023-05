Revoir le pourboire? Le malaise de Guy Nantel

Guy Nantel et le pourboire, on peut dire que ça fait deux, mais attention, il est loin de prétendre que les employés ne doivent pas être payés à leur juste valeur. Au contraire, l’humoriste estime plutôt que le prix affiché devrait comprendre tous les frais, incluant le salaire des employés.

«J’ai toujours détesté le principe du pourboire», a-t-il affirmé au micro de Sophie Durocher, via QUB radio.

C’est la sortie en règle de Dany Turcotte qui a tant fait réagir Sophie Durocher et Guy Nantel. M. Turcotte demandait à ses abonnés Twitter si eux aussi avaient un problème à se faire imposer un pourboire de 18% au moment de régler la facture.

L’ancien candidat à la direction du Parti Québécois a cité en exemple sa visite dans une boulangerie. S’étant servi lui-même sa marchandise, il s’est pourtant vu demander un pourboire à la caisse.

«Tu payes trois fois plus cher pour un service qu’on ne t’a même pas rendu», a-t-il déploré.

On peut dire que c’est toute la notion de pourboire qui fait sourciller l’humoriste. D’ailleurs, dans cette rencontre hebdomadaire, il a fait le parallèle entre un livreur de pizza, et un autre pour un magasin de meubles. On peut dire que le débat est ouvert.