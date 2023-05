Rose Adam: la jeune comédienne de La Galère est maintenant une chanteuse

On l’a découverte toute jeune dans le rôle d’Elle, la fille d’Hélène Florent, dans La galère, ainsi que dans la peau de Nadia, la petite sœur caractérielle de Ricardo Trogi de la trilogie 1981, 1987 et 1991. Tout semble donc pointer vers une longue carrière à l’écran pour Rose Adam, mais dans son cœur, il y a aussi la musique.

Devenir chanteuse, c’est même ce à quoi la petite Rose rêvait en écoutant son idole, Stevie Wonder.

Voilà pourquoi celle qu’on aussi vue dans le film Charlotte a du fun et la série Trop est tout emballée de lancer Hooked, premier extrait d’un mini-­album attendu en septembre.

Photo les Archives

« Être comédienne, explique la jeune femme de 23 ans au Journal, ça a toujours été le parallèle de ma vraie vie. [Les plateaux de tournage], c’était mon camp d’été, mais le reste de l’année, c’était l’école et ma passion a toujours été d’être chanteuse. J’ai toujours pris des cours de chant. C’était mon choix de carrière depuis que je suis toute jeune. »

En retard sur le plan

Rose Adam avait même élaboré un plan. À 5 ans, elle visait le statut de vedette internationale, dès l’adolescence. Comme Justin Bieber.

Ça ne s’est pas déroulé comme prévu.

« Je ne suis pas une pop star virale à 16 ans, donc je suis en retard », dit-elle, faisant ainsi pouffer de rire son interlocuteur.

« Je me disais, il faut que je fasse comme Justin Bieber, que je me fasse découvrir en ligne », enchaîne-t-elle, avant de décréter sagement, en repensant aux frasques de la vedette canadienne : « Je ne pense pas que c’est une vie qui est souhaitable. »

Sage réflexion.

Nostalgie des années 1970

Agrémentée d’une mélodie et d’un rythme évoquant les années disco, sa chanson Hooked témoigne du profond amour de Rose Adam pour la musique des années 1970.

« Je suis vraiment nostalgique de cette époque. C’est une immense inspiration pour moi. C’est clairement la musique que je préfère. Jeune, il y avait beaucoup de Fleetwood Mac dans la maison, beaucoup de blues rock. Les premières chansons que j’ai aimées, c’était Santana, l’époque de Woodstock. »

Pourquoi alors une direction artistique axée sur le disco plutôt que le rock ?

« Quand j’ai découvert ABBA, je suis partie sur un trip », répond Rose Adam.

Des liens familiaux utiles

Vivre sa passion musicale ne signifie pas qu’elle renonce au jeu.

« Je vais continuer de passer des auditions », assure-t-elle.

Elle espère d’ailleurs que les gens vont se souvenir de ses rôles à l’écran et que ça va « piquer leur curiosité » pour sa musique.

D’ici à ce que ça soit assez payant, elle continuera de travailler pour le compte de son oncle, le designer Jean Airoldi.

« Pendant la pandémie, il a lancé une compagnie de masques réutilisables et je me suis occupée de l’expédition. C’est du 9 à 5, mais j’ai commencé à faire du mannequinat pour eux et ça m’a permis d’être approchée par des agences. »

Ses liens familiaux avec les Airoldi vont être visibles dans le vidéoclip de Hooked.

« Des collègues m’ont aidée pour les costumes. Quelqu’un m’a fait un manteau sur mesure avec du vieux tissu qu’on a trouvé chez ma mère qui, je pense, venait des vieilles collections de mon oncle. »