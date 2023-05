Scientifique et double médaillée au championnat mondial, la Montréalaise a trouvé l’équilibre qu’elle recherchait en optant pour l’Université de Miami

Son départ pour les États-Unis a permis à Mia Vallée de retrouver sa passion pour le plongeon et de mener la vie équilibrée qu’elle recherchait au moment de quitter Montréal.

Jeune plongeuse talentueuse, la double médaillée des derniers mondiaux aquatiques à Budapest se sentait étouffée dans la structure de Plongeon Canada quand elle a senti le besoin de prendre une pause de six mois en 2017 à l’âge de 16 ans.

Peu de temps après avoir repris le plongeon avec ses amies avec le club CAMO, Vallée a obtenu une bourse d’études avec les Hurricanes de Miami. Son départ pour la Floride lui a servi de tremplin vers l’excellence sportive et académique et lui a permis de s’épanouir dans différentes facettes de sa vie.

Photo Courtoisie Plongeon Canada/Antoine SAITO

«Si j’étais restée à Montréal, où je n’avais que le plongeon en tête, je n’aurais pas eu la capacité mentale de réaliser de ce que j’ai fait l’an dernier, a-t-elle confié. J’avais besoin de ce recul afin de miser sur d’autres priorités pendant quelques années.»

Vallée est devenue la première Canadienne à remporter deux médailles individuelles au cours du même championnat mondial en juin dernier à Budapest avant de poursuivre avec une médaille d’or au tremplin d’un mètre et deux de bronze au 3 m et au 3 m synchro deux semaines plus tard aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre.

«L’équilibre dans ma vie a fait toute la différence, a expliqué la bachelière en biochimie marine qui commencera sa maîtrise en septembre. Quand je stresse avec le plongeon parce que ça ne va pas aussi bien que je le voudrais, la seule chose qui peut m’aider n’est pas de plonger plus, mais de travailler dans mes livres et passer du temps avec mes amies. Ce fut très important quand j’ai réalisé ça.»

En demeurant au Canada dans le système actuel, Vallée aurait eu besoin de plusieurs années avant de décrocher un diplôme universitaire alors qu’elle a pu le faire en quatre ans en optant pour la NCAA en plus de mettre de côté sa vie sociale.

«Ce ne fut pas facile de concilier les deux, mais je suis entourée d’un bon groupe d’amies qui sont aussi des athlètes et qui sont très motivées par l’école, a raconté celle qui se voudra une sérieuse prétendante au podium lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. C’était ainsi plus facile d’étudier un samedi soir au lieu d’aller au restaurant. Je viens de terminer ma thèse sur la résilience des coraux et je vais débuter une maîtrise qui sera complémentaire. C’est aussi excitant que plonger.»

Photo Courtoisie Plongeon Canada/Antoine SAITO

Un entraîneur impressionné

Présent à Montréal pour la Coupe du monde, Randy Ableman est impressionné par sa protégée. «Mia est tellement plus qu’une excellente plongeuse, a affirmé celui qui a pris part aux huit dernières Olympiades. Elle sera un atout de premier plan pour la société et j’espère qu’elle sera en mesure de sauver nos océans.»

«Son passage dans la NCAA lui a permis de prendre un nouveau départ, de poursuivre celui qui dirige les Hurricanes depuis 34 ans. Mia était bonne plus jeune, mais elle n’avait plus de plaisir. Sa décision d’opter pour Miami lui a permis de briller dans les deux aspects.»

Photo Courtoisie Plongeon Canada/Antoine SAITO

Une première depuis 2015

Pour la première fois depuis 2015 à l’occasion du CAMO Invitation, Vallée aura l’occasion de se produire en fin de semaine devant les membres de sa famille, dont plusieurs ne l’ont jamais vue en action autrement que par le truchement du web.

«Je suis incroyablement excitée, a-t-elle mentionné avec son plus beau sourire. Il y aura une trentaine de personnes de ma famille sur place, dont mes six petits cousins. Participer à une compétition de ce niveau et dans ce type d’environnement va me procurer une sensation incroyable. Les membres de Team Mia vont prendre toute une rangée.»

Au championnat mondial l’été dernier, son copain, qu’elle a rencontré à Miami, avait fait imprimer des chandails avec l’inscription Team Mia pour sa garde rapprochée, au nombre de cinq à six, présente en Hongrie.

«Je ne peux pas avoir d’attentes plus élevées parce que ma famille sera présente, mais je suis vraiment confiante que ça va bien aller. Après un début de saison universitaire difficile parce que je me mettais trop de pression, j’ai pris le dernier mois et demi pour me concentrer sur ma technique et mes entrées à l’eau.»

En compagnie de Pamela Ware, Vallée entrera en scène aujourd’hui lors de la finale du 3 m synchro.