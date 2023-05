«Space Explorers: L’INFINI»: David Saint-Jacques de retour dans l’espace

L’astronaute David Saint-Jacques, qui a séjourné plus de 200 jours à bord de la Station spatiale internationale (SSI), revit cette étape marquante de sa vie de scientifique grâce à l’expérience de réalité virtuelle Space Explorers: L’INFINI.

L’ingénieur, astrophysicien et médecin de famille de 53 ans parle d’un «super album de voyage» pour lui, a-t-il dit jeudi, à l’occasion d’une visite de presse de ce spectaculaire voyage immersif installé dans le Vieux-Port de Montréal.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Deux ans après la première mondiale présentée dans la métropole, le grand public québécois peut profiter d’un parcours agrémenté de nouvelles images filmées à l’extérieur de la SSI, en 3D et en réalité virtuelle à 360 degrés.

L’Agence QMI a pris part au circuit immersif de 45 minutes, jeudi. Munis d’un casque de réalité virtuelle pourvu d’écouteurs, les journalistes ont visité la SSI et côtoyé une équipe internationale d’astronautes. Ils ont même eu l’occasion de «flotter» dans l’espace pour voir deux astronautes à l’œuvre pendant une sortie extravéhiculaire et ainsi pu admirer la planète bleue dans toute sa majestuosité.

«J’ai passé beaucoup de temps aujourd’hui à l’extérieur de la station à regarder la coupole, à chercher des endroits pour écouter mes amis parler, c’est comme y retourner», a souligné M. Saint-Jacques.

Du 3 décembre 2018 au 24 juin 2019, il a fait 3264 fois le tour de la Terre et parcouru 139 096 495 kilomètres à bord de la SSI. On peut d’ailleurs le voir dans la SSI pendant l’expérience immersive.

«Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que c’est tellement facile pour tant de gens [de vivre] cette expérience, c’est vraiment réaliste, je m’y retrouve moi. Si vous avez trouvé ça intéressant, c’est que vous étiez là-haut», a-t-il ajouté, disant que de partager l’expérience des astronautes avec le plus grand nombre, dont les jeunes, l’emballe comme scientifique.

C’est tout simplement saisissant de se retrouver dans la SSI, comme si on y était, nous qui n’irons jamais dans l’espace. On peut circuler à travers les modules de la SSI et, grâce à des bulles explicatives que l’on active avec ses mains, des vidéos 3D sont diffusées, dans lesquelles on peut voir des astronautes mener des recherches ou nous expliquer le fruit de leur travail. Il y a beaucoup de bulles tout au long du parcours, si bien qu’on ne parvient pas à toutes les rejoindre en un seul passage, chaque personne faisant donc son propre voyage dans l’espace.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Un studio hautement créatif

Toute cette expérience filmée en 3D et en réalité virtuelle à 360 degrés, on la doit à l’équipe montréalaise de Felix & Paul Studios, qui a pu installer ses caméras dernier cri, développées fièrement chez nous, à bord de la SSI ainsi que sur le bras canadien pour tourner des images époustouflantes. Felix & Paul Studios et Studio PHI se sont unis dans le cadre de ce projet en formant une coentreprise baptisée Expériences INFINITY. À l’extérieur de la SSI, les tournages se sont étirés sur une semaine et, en déployant le bras canadien à sa pleine extension, on a pu mettre en banque des images incroyables de la Terre.

Jusqu’ici, 250 000 curieux ont pu voir «Space Explorers: L’INFINI», notamment à Houston, haut lieu de l’exploration spatiale à titre de quartier général de la NASA. On attend au moins 100 000 curieux dans le Vieux-Port au cours des prochains mois.

David Saint-Jacques, qui est de la génération Apollo, est conscient que les jeunes d’aujourd’hui seront aussi fascinés que lui par l’espace et la Lune grâce au programme Artemis, le tout nouveau chapitre de l’exploration spatiale.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Felix & Paul Studios n’en restera d’ailleurs pas là. Il a un projet de transmission en direct depuis la SSI et ses caméras accompagnent déjà les astronautes de la mission Artemis II. «On a commencé depuis un an à filmer l’entraînement des astronautes Artemis pour les missions à venir. Donc, c’est notre intention de continuer d’accompagner le programme de l’exploration humaine de l’espace dans les prochaines années», a dit Félix Lajeunesse, cofondateur et chef de la création de Felix & Paul Studios.

Les billets sont en vente en ligne [theinfiniteexperience.world/montreal].