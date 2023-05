«À 60 ans, je fais ce que je veux»: Sylvain Cossette veut déjouer la mort

Le 8 mai, Sylvain Cossette fêtera son 60e anniversaire de naissance. Pour le musicien, qui parcourt la province avec sa tournée à succès LIVE, ce nouveau cap est moins angoissant que l’arrivée de la décennie précédente. « À 60 ans, je fais ce que je veux, je suis libre, je n’ai pas d’agent, pas de compagnie de disque. Je ne suis attaché à personne. Je suis mon propre boss à 100 %. Le 60, c’est juste de la stabilité et de la confiance. »

En entrevue, Sylvain Cossette n’est pas du genre à se défiler. Nouvellement grand-père, il transpire le bonheur et parle de tous les sujets avec transparence. Dans un généreux entretien d’une heure avec Le Journal, il aborde de front la mort, la maladie, sa relation professionnelle et personnelle avec Andrée Watters et le succès de ses projets 70s et 80s.

D’emblée, le nouveau sexagénaire nous mentionne avoir fait une plus grande réaction quand il a eu 50 ans.

« Parce que je ne savais pas trop ce qui s’en venait devant. Je venais de passer les grosses années [du projet] 70s. Je me demandais si j’avais encore le goût de “rouler à la planche”. J’avais eu des problèmes de santé et tout ça. J’avais beaucoup de questionnements. »

Aujourd’hui, le musicien indique ne plus avoir de préoccupations.

« J’ai fait ce que j’avais à faire. Et je continue. Je suis loin d’être à la retraite. »

Parce qu’ICI Musique lui avait demandé d’animer le mois dernier quatre émissions de La chaîne musicale, Sylvain Cossette a décidé de replonger dans ses 60 années de vie.

« Ç’a été un travail de mémoire qui m’a permis de constater que j’avais vécu bien plus d’affaires que je pensais, dit-il. J’ai une vie extraordinaire. »

Opération très risquée

Étrangement, même s’il a passé plus de la dernière décennie à travailler sur ses projets 70s et 80s, Sylvain Cossette assure ne pas vivre dans le passé.

« Je vis au jour le jour. Je ne regarde jamais en arrière. »

Le chanteur apprécie encore plus sa vie d’aujourd’hui quand il sait qu’il aurait pu y passer, à l’âge de 47 ans. À l’époque, on avait découvert qu’il souffrait d’une maladie héréditaire des artères, l’athérosclérose.

« La moitié de ma famille a des problèmes d’artères, explique-t-il. On produit du cholestérol. »

Si on ne l’opérait pas, son espérance de vie était d’à peine 70 ans, indique-t-il. Voilà une situation qui était inquiétante pour celui qui a perdu sa sœur Gaëtane à 39 ans pour des problèmes de cœur.

Le problème, c’est que l’opération pour débloquer ses artères était très risquée.

« La majorité des docteurs ne voulait pas m’opérer. J’ai trouvé un “cowboy” qui a décidé de le faire, mais il m’a dit qu’il y avait de 20 à 40 % de chances que je meure sur la table pendant l’opération... »

Photo Jocelyn Michel, byconsulat.com

« Ça ne me tente pas de mourir »

Heureusement, tout s’est bien déroulé et Sylvain a ensuite pu bénéficier d’un nouveau médicament expérimental pour les artères qui a grandement amélioré son état.

À 60 ans, Sylvain Cossette affirme sans hésiter être beaucoup plus en forme qu’il ne l’était en 2011. Quel rapport entretient-il aujourd’hui avec le vieillissement et la mort ?

« C’est drôle parce qu’on se pense invincible dans la vie. Quand t’es dans la vingtaine, tu te dis que tu ne mourras jamais ou que tu es trop jeune. Quand ma sœur est morte, j’avais 28 ans, je pense. Je suis devenu un homme le lendemain. »

« C’est bizarre, le concept de la mort. Ce n’est pas que ça me fait peur. Mais ça ne me tente pas de mourir. C’est con parce que dans ma tête, j’essaie toujours de savoir comment je pourrais déjouer ça, la mort. »

Pleinement heureux dans sa maison en Mauricie, Sylvain Cossette savoure sa nouvelle vie de grand-père. « J’ai du fun dans la vie. On est vraiment bien, ma blonde et moi. Mes filles sont bien placées, elles ont leur vie, leurs enfants. La vie est belle, tout le monde est heureux. Si on est heureux... pas le temps de mourir, là ! Et tant qu’à mourir un jour, j’aimerais ça mourir en santé [rires]. »

Une vie peace and love en Mauricie

C’est durant la pandémie que Sylvain Cossette et sa conjointe, Andrée Watters, ont décidé de s’installer pour de bon en Mauricie.

« J’avais acheté un petit chalet sur le bord de la rivière Saint-Maurice, un spot incroyable, raconte Sylvain. Dans les dernières années, on avait tout rasé et on s’était fait bâtir une maison scandinave très minimaliste avec 41 pieds de façade de porte-patio. On dirait qu’on habite en Norvège, on trippe vraiment sur notre vue. »

Quand est arrivée la pandémie, le couple possédait encore un condo dans le quartier Griffintown, à Montréal. Mais rapidement, les séjours au chalet se sont faits plus nombreux et ils ont décidé de vendre leur condo.

Le couple ne regrette aucunement sa décision.

« On est rendu un peu peace and love, dit Sylvain de sa vie en Mauricie. C’est correct parce que les deux, on a une vie à 100 milles à l’heure depuis le début. Andrée a été garrochée dans le show-business à 23 ans et ç’a été super vite. Moi, ça fait 40 ans que je fais de la musique, que je suis sur la route. Je pense que ça nous fait du bien tous les deux de se déposer. »

Toujours ensemble

Professionnellement, Andrée est devenue l’agente de spectacles de Sylvain il y a quelques années.

« C’est elle qui coordonne tout ce que je fais, dit-il. Je ne veux pas de gérant, je m’occupe de mes affaires moi-même. C’est moi qui prends les décisions. Andrée reçoit les demandes et vient me voir. On est une équipe, les deux. Elle est là pour faciliter ma vie. On n’a aucun autre employé. Elle fait la job de cinq personnes ! »

Le succès de 70s et De 80s

En février dernier, Sylvain Cossette pensait mettre un terme à sa tournée LIVE, qui rassemble le meilleur de ses projets 70s et 80s, de même que des chansons des Beatles et de son propre répertoire solo. Mais devant la demande infatigable, le chanteur a décidé de prolonger son tour de piste.

« Un matin, Andrée [Watters] me disait qu’il y avait beaucoup de demandes pour des supplémentaires, même si on voulait arrêter en février. Je lui ai dit d’appeler deux ou trois salles pour voir si on pouvait ajouter une extension en mars. Elle m’est revenue le lendemain pour me dire qu’il y avait 26 spectacles de plus qui s’étaient programmés ! Là, on est rendu jusqu’au

1er décembre. [rires] »

Sylvain n’en revient pas du succès de ses spectacles 70s et 80s, qui affichent complet depuis une douzaine d’années. La tournée LIVE approche les 60 000 billets vendus. « En 2023, on fait encore 120 spectacles par année. Il y a des gens qui viennent voir le spectacle quatre ou cinq fois. Ça me surprend toujours. »

Marque de confiance

Les diffuseurs à la grandeur du Québec lui ont aussi démontré une belle confiance avec sa prochaine tournée, qui suivra LIVE et dont le concept n’est pas choisi. « On est rendu en 2025 [dans le calendrier], je pense qu’on a déjà une soixantaine de spectacles programmés, et les diffuseurs ne savent même pas ce que je fais ! »

Après avoir célébré les années 1970 et 1980 en musique, Sylvain Cossette ne poursuivra pas sa lancée avec les années 1990, assure-t-il en riant. Il songe plutôt à un projet de cordes. « Ça aura peut-être une signature différente [des albums précédents]. Je réfléchis à ça. »

Sylvain Cossette présentera des supplémentaires de LIVE les 19 et 20 mai, au Cabaret du Casino de Montréal, et les 16 et 17 juin, au Capitole de Québec. Pour toutes les dates : sylvaincossette.net