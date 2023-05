Tennis de l’ATP : une blessure causée par trop de sexe pour ce joueur professionnel?

Le public italien est très déçu de l’absence au tournoi de tennis de Rome du joueur local Matteo Berrettini, blessé à l’abdomen, et certains ont avancé une hypothèse plutôt croustillante au sujet de ses ennuis.

La compétition se déroulant à Rome jusqu’au 21 mai aurait permis aux amateurs de la balle jaune d’encourager le 21e joueur mondial, sauf que celui-ci doit panser ses plaies; il a d’ailleurs été incapable de disputer sa rencontre huitième de finale contre Holger Rune à Monte-Carlo il y a quelques semaines en raison d’une déchirure aux muscles obliques. Or, son amie de cœur, la modèle et animatrice de télévision Melissa Satta, a dû répondre aux cancans.

«Des gens ont insinué que Matteo s’était blessé, car nous faisions trop l’amour, a-t-elle déclaré au magazine "Vanity Fair". C’est juste dommage que ce soit une blessure au même endroit qu’en 2021, quand je ne le connaissais pas encore.»

En couple avec l’athlète de 27 ans, Satta dit avoir été victime d’intimidation et de sexisme depuis le début de sa relation. D’ailleurs, il ne s’agit vraisemblablement pas d’une première en la matière, car elle a mentionné avoir vécu une mésaventure similaire quand elle vivait avec son ex-mari, le joueur de soccer allemand Kevin Prince Boateng.

«Une fois, il a souffert de pubalgie [une lésion chronique à l’aine]. Là encore, on m’a accusée d’avoir eu trop de relations sexuelles et que c’était la cause des problèmes, a-t-elle spécifié. Dois-je vraiment répondre à ces individus?»

«Cela prouve que le sexisme a toujours existé et qu’il est bien réel, a-t-elle renchéri. Ce sont les femmes qui constituent une distraction pour les hommes, disent certains. Puis, si une femme perd, on évoque ce qu’elle consomme et non pas un homme qu’elle fréquente.»

Désagréable

Si Berrettini a répliqué aux détracteurs en affirmant au «Style Magazine» que ces accusations sont «l’équivalent de dire qu’un journaliste écrit de moins bons articles parce qu’il a une femme et des enfants», Satta sentait le besoin de prendre la parole afin de préserver sa réputation.

«Ç’a commencé il y a des mois, quand notre histoire est devenue publique en janvier. Ils disaient : "Berrettini ne gagne pas, car il y a Satta qui lui change les idées et c’est trop exigeant", a-t-elle expliqué en présentant un exemple de commentaire offensant. Mais je me suis retenue, parce que je ne suis pas une personne dénonçant tout sur les réseaux sociaux. J’ai une tête sur les épaules.»

«Un journal a titré : "Melissa Satta amène de la malchance" après le dernier match de Matteo à Monte-Carlo, qu’il a gagné avant la blessure. Comment pouvez-vous écrire un truc de ce type? Ce n’est pas acceptable au plan éthique, ça rend légitime ma haine.»

Ça suffit

Aussi, Satta a admis que le dossier avait pris des proportions exagérées. «J’ai reçu quantité d’insultes, de messages intimidants et sexistes. Ayant choisi d’être une personnalité publique, j’ai accepté de m’exposer sur les réseaux sociaux, mais j’essaie d’entretenir une relation amoureuse avec une autre personne et je veux simplement être heureuse», a-t-elle rappelé.

«Parfois, je suis trop mince ou trop grasse. Je suis refaite à neuf ou mal vêtue. Sauf que je m’aime ainsi et je ne suis pas affectée par ce genre de remarque. En revanche, si vous allez dans ma sphère privée, l’alarme sonnera. J’ai parlé de ma vie à de nombreuses reprises lors d’entrevues et sur les médias sociaux, mais ici, la limite a été dépassée.»