Transport en commun: Marchand manque de cohérence et ça pourrait lui jouer des tours

Après avoir passé les dernières semaines à l’étranger à se faire l’apôtre de la mobilité active et durable, le premier geste que pose Bruno Marchand en rentrant à Québec, c’est de s’allier avec celui qui s’est illustré, à l’hôtel de ville, comme le pire ennemi du tramway et le plus grand défenseur d’un troisième lien automobile.

Le maire de Québec a annoncé mardi la création d’un comité sur la mobilité pour la Couronne Nord de Québec avec «Bianca» et «Jeff». C’est ainsi qu’il a désigné les deux conseillers indépendants, Bianca Dussault et Jean-François Gosselin, qui lui ont soumis l’idée.

J’ose espérer que le maire n’avait pas besoin d’eux pour constater que le transport en commun dans la couronne nord, comme sur une bonne partie du territoire de Québec, est loin d’être adéquat.

Mais surtout, on repassera pour la cohérence de Bruno Marchand.

Déclarations délirantes

Les déclarations délirantes de Jean-François Gosselin, comme chef de l’opposition à l’hôtel de ville, ne manquent pas, par rapport à la mobilité et au transport en commun.

Lors de la campagne électorale de 2017, il avait déclaré au Soleil que quand il allait sur la rue Maguire pour manger ou prendre une bière, il ne voulait pas plus d’arbres, mais un stationnement. Qu’il n’était pas contre les arbres, mais pas au détriment du stationnement.

Puis lors de la même campagne, en débat à Radio-Canada, à savoir quel était son projet culturel, il avait déclaré vouloir faire du troisième lien un attrait touristique du patrimoine du 21e siècle.

En 2021, toujours en campagne, M. Gosselin a proposé un métro léger auquel très peu de gens ont cru, pas plus qu’à son virage pour le transport collectif. Il a aussi proposé l’ajout d’un quatrième lien pour les autos, dans l’est.

Et ce n’est pas le pire. Pas plus tard qu’il y a deux semaines, M. Gosselin et Mme Dussault, qui ont d’abord évolué avec Québec 21, parti anti-tramway et pro-troisième lien disparu depuis, ont voté contre l’entente avec Alstom pour le matériel roulant du tramway.

Une entente qui est passée par une seule voix, alors que Jean-François Gosselin s’est levé pour inciter le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, à voter aussi contre l’entente sur l’infrastructure, l’automne prochain.

Le maire Marchand était pourtant furieux contre M. Villeneuve, qui a voté contre l’entente, l’accusant de ne pas être un allié du projet. Le maire a eu beau se défendre hier en répétant que la mobilité, ça ne peut pas être que le tramway, ses actions n’en demeurent pas moins décousues.

Tactique politique

Déjà lors de la nomination de M. Gosselin sur le comité exécutif, à l’automne 2021, j’avais relevé l’incohérence d’un tel geste pour un maire se disant capitaine tramway.

Mais de là à s’associer avec lui pour former un comité sur la mobilité, ça dépasse l’entendement. Et ça laisse surtout présager l’intégration prochaine des deux élus dans le parti du maire, toujours à la recherche d’une majorité au conseil.

Les gens de Québec en ont particulièrement marre de se faire prendre pour des valises avec des tactiques politiques et électoralistes, tout comme d’être pris pour acquis. Avec l’exemple de la CAQ et du troisième lien, Bruno Marchand devrait en prendre note.