Travail des enfants: plus de 200 000 $ en amendes pour trois franchisés de McDonald’s aux États-Unis

Trois franchisés de McDonald’s aux États-Unis ont écopé d’une amende salée après avoir fait travailler illégalement plus de 300 mineurs, dont des enfants de 10 ans.

Selon une enquête de la section des salaires et des heures du Département du travail des États-Unis, les trois franchisés opéraient un total de 62 restaurants au Kentucky, en Indiana, au Maryland et en Ohio. Les enfants qui y travaillaient faisaient plus d’heures que la loi le permet en plus de faire des tâches dangereuses.

«Trop souvent les employeurs ne respectent pas les lois sur le travail des enfants qui protègent les jeunes travailleurs. En aucun cas, un enfant de 10 ans ne devrait travailler dans une cuisine de restauration rapide autour de plaques chaudes, de fours et de friteuses», a mentionné la directrice de district de la section des salaires et des heures, Karen Garnett-Civils, par voie de communiqué.

C’est un total de 212 544 $ en amendes qui ont été remises aux franchisés.

«Nous constatons une augmentation des violations fédérales du travail des enfants, notamment en permettant aux mineurs d'utiliser des équipements ou de gérer des types de travail qui les mettent en danger ou les emploient pendant plus d'heures ou plus tard dans la journée que ne le permet la loi fédérale», a déclaré Mme Garnett-Civils en précisant qu’il est de la responsabilité des employeurs de connaître la règlementation.