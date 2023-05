Treize retraits sur des prises... en cinq manches pour Shohei Ohtani

Shohei Ohtani a livré toute une performance sur la butte pour les Angels de Los Angeles, mercredi soir, atteignant le plateau des 500 retraits au bâton en éventant 13 adversaires des Cardinals de St. Louis en seulement cinq manches.

Le Japonais a rejoint le grand Babe Ruth dans un club très sélect en totalisant désormais 500 retraits et 100 circuits. Le «Bambino» a retiré 501 frappeurs durant sa carrière, mais s’est surtout distingué à la plaque avec 714 longues balles.

Faisant mordre la poussière à 13 frappeurs dans cette rencontre, Ohtani a égalé un record personnel. Il a toutefois accordé quatre points en raison de deux circuits, il a été retiré du match avant la sixième rotation au profit de Chase Silseth.

«J’ai donné ces circuits, ça fait mal. J’aurais voulu me rendre à six ou sept manches. Au-delà des retraits sur des prises, je suis déçu de ne pas avoir pu aller plus loin dans le match», a-t-il dit aux représentants des médias via un interprète.

Les Angels ont signé une victoire de 6 à 4 grâce aux longues balles de Mike Trout, Jake Lamb et Brandon Drury. Ohtani a aussi produit un point sur un simple payant en troisième manche.