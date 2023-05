Trudeau: comme une odeur de fin de règne

Depuis plusieurs mois, le gouvernement Trudeau est pris dans différents scandales. Les semaines et les mois se succèdent et se ressemblent, d’une crise à l’autre, le gouvernement Trudeau semble être continuellement sur la défensive, une position dans laquelle il est particulièrement mauvais.

Les incapacités de gérer des crises de manière efficace, de dissiper les doutes quant aux suspicions et doutes qui circulent et d’assurer une cohérence du message gouvernemental sont autant de symptômes d’un gouvernement usé et en fin de règne.

Mais au-delà de ce sentiment, ce sont les nombreux départs de membres de la garde rapprochée du cabinet Trudeau qui marquent les esprits. Encore cette semaine, c’est Cameron Ahmad, fidèle et loyal directeur des communications qui a annoncé son départ.

M. Ahmad a travaillé, durant neuf ans, auprès de Justin Trudeau alors que celui-ci n’était que le chef de la deuxième opposition. C’est un collaborateur de la première heure et il a participé aux trois élections générales. Avant lui, d’autres fidèles comme Andrée-Lyne Hallée, Olivier Duchesneau, Mathieu Bouchard, etc. avaient annoncé leur retrait.

Il s’agit tout de même d’un symptôme qui ne ment pas. Toujours est-il que le fait que de talentueuses et loyales personnes quittent le bateau, il ne faut pas se surprendre à le voir prendre l’eau.

Le moins que l’on puisse dire c’est que nous sommes loin des Sunny ways dont le premier ministre parlait en 2015. Apprendre que le SCRS était au courant de la volonté du régime chinois d’intimider la famille d’un député canadien sans avertir le principal intéressé ou lever le petit doigt donne des frissons au dos. Constater que malgré toutes ces informations colligées, le membre du corps consulaire chinois derrière toutes ces manigances est toujours en poste, ici même sur le territoire canadien sans être dérangé par le gouvernement, c’est tout simplement scandaleux.