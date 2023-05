«Quand on a vu les masques tomber, c’était la panique»: un autre vol Montréal-Cuba de Sunwing doit atterrir d’urgence

Quelques jours après l’atterrissage spectaculaire à Cuba d’un avion Sunwing dont le pneu avait éclaté, un autre vol qui venait de décoller à l’aéroport de Montréal a dû virer de bord pour atterrir en urgence.

«Quand on a vu les masques tomber, c’était la panique. Personne ne savait quoi faire. Tout le monde était sous le choc. Et on n’avait aucune indication des agents de bord sur ce qui se passait», raconte Annie Benoit.

Son voyage prévu à Holguín, à Cuba, avec sa petite famille a pris une tournure effrayante mardi soir. La cabine de l’avion Sunwing, qui venait de s’envoler à peine quinze minutes plus tôt, n’aurait pas été pressurisée, selon ce que les agents de bord auraient mentionné plus tard.

«Peu après le décollage, on avait extrêmement mal aux oreilles. Il faisait chaud. Le sac de chips de la dame assise à côté de moi a explosé. Mon plus vieux – âgé de deux ans – se tenait les oreilles. Mon autre bébé pleurait», décrit-elle.

Rapidement, les masques à oxygène sont tombés dans la cabine du Boeing 737-800 et le pilote a annoncé qu’il allait devoir effectuer une descente rapide, rapporte Mme Benoit.

«On va exploser»

«Je me suis dit: “mon Dieu, on va exploser”. On ne savait juste pas ce qui se passait», explique-t-elle au bout du fil.

La situation aurait pu être dangereuse pour les passagers dans le cas où l’appareil aurait poursuivi sa montée en altitude, par exemple si l’équipage ne s’était pas rendu compte que la cabine n’était pas pressurisée, analyse le commandant de bord Dominic Daoust.

Le pilote de ligne se demande tout de même si des filets de sécurité ont été négligés ou oubliés avant le décollage.

«Est-ce que la liste de vérification a été faite correctement? questionne M. Daoust. C’est plus ça qui est inquiétant [...], mais ce n’est pas impossible qu’il y ait eu un véritable problème mécanique avec une valve qui n’a pas fait son travail.»

Ébranlés

Après l’atterrissage en urgence mardi soir, «plusieurs passagers étaient ébranlés et avaient les yeux pleins d’eau», relate Annie Benoit.

Ceux-ci ont été amenés dans une navette jusqu’à l’aéroport tandis que la compagnie aérienne tentait de trouver un autre vol pour les transporter vers leur destination soleil.

Toujours dans l’attente plusieurs heures plus tard, la famille a finalement pris la déchirante décision de quitter l’aéroport vers 22h, faisant une croix sur leur voyage sous le soleil de Cuba. Une dizaine d’autres personnes ont fait comme eux, selon Mme Benoit.

«C’est très décevant, laisse tomber celle qui s’attendait à avoir les pieds dans le sable à cette heure-ci. On a regardé pour repartir, mais là j’ai comme une crainte de reprendre l’avion. Et après deux problèmes mécaniques en une semaine... Si on repart, ça ne sera pas avec Sunwing.»

Les passagers qui ont pris leur mal en patience sont finalement arrivés à Holguín peu avant 4h du matin, selon le site FlightView.

Une deuxième fois

Rappelons que la semaine dernière, des passagers ont également eu une bonne frousse lorsqu’un pneu du train d’atterrissage a éclaté au décollage, lors d’un vol entre Santa Clara et Montréal.

La pilote Vicky Marks a réussi l’exploit de faire atterrir l’appareil d’urgence à Varadero, après avoir tourné en rond pendant plus d’une heure dans le ciel de Cuba. Tous les passagers et membres de l’équipage s’en sont sortis sans une égratignure.

Sunwing, qui a été racheté en début de semaine par le groupe WestJet, n’avait pas répondu aux questions du Journal au moment d’écrire ces lignes.