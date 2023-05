Boxe: un champion du monde et un aspirant mondial expulsés de leur gymnase

Le champion unifié des mi-lourds Artur Beterbiev et le poids lourd Arslanbek Makhmudov ont eu une bien mauvaise surprise en se rendant à leur gymnase du Centre Claude-Robillard au début de la semaine. Ils ont appris qu’ils devaient se trouver un autre endroit pour parfaire leur condition physique dans les plus brefs délais.

Le conseil des sports de Montréal (CSM) a décidé que le gymnase d’excellence sportive Montréal pourrait être utilisé uniquement par des athlètes amateurs de haut niveau qui évoluent dans toutes les disciplines.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

C’est le responsable du service aux athlètes et aux équipes du CSM, Frédérik Laberge, qui a pris cette décision. Il a donné une semaine de préavis aux deux athlètes et à leur préparateur physique, Andre Kuslesza.

Kulesza et Laberge se sont parlé brièvement, mais pas moyen d’en arriver à une entente pour permettre à Beterbiev et à Makhmudov de poursuivre leur préparation en prévision de leur prochain combat.

«Laberge ne nous aime pas depuis longtemps. Il est jaloux de nos succès, a souligné Andre Kulesza sans détour. Du jour au lendemain, il nous dit que nous ne pouvions plus venir nous entraîner à ce gymnase.

«C’est personnel. C’est une décision politique. C’est discriminatoire.»

De l'incompréhension

Ce qui passe de travers, c’est le court délai qui a été donné aux deux boxeurs pour changer leurs plans.

«On souhaitait obtenir quelques semaines pour nous tourner de bord, mais il (Laberge) ne nous a jamais rappelés, a précisé Kulesza. On ne comprend pas les raisons derrière cette décision.

«Artur et Arslanbek ont toujours été des clients modèles alors qu’ils ont payé tout ce qu’ils devaient pour avoir accès au gymnase.»

Arrivé en poste en janvier, Laberge soutient qu’il n’a rien contre les deux pugilistes. Il veut que son gymnase retrouve sa vocation pour laquelle il a été fondé.

«On veut vraiment mettre nos ressources, qui sont limitées, pour les athlètes qui s’entraînent après l’école ou en soirée, a-t-il expliqué. On veut mettre nos énergies là-dessus.

«Selon ma lecture, Beterbiev et Makhmudov ne se retrouvent pas dans la rue. Il y a un autre gym au Centre Claude-Robillard et ils peuvent aller à celui qui est associé au club de boxe de Marc Ramsay. Ils sont mieux équipés que nous. Il y a aussi d’autres options.»

Pourquoi Beterbiev et Makhmudov étaient-ils si confortables dans ce petit gymnase ? La raison est simple.

Ils retrouvaient leurs racines des rangs amateurs lorsqu’ils s’entraînaient avec l’équipe nationale de la Russie. Ils pouvaient s’entraîner à l’abri des regards indiscrets.

En plus des poids et des haltères, ils avaient accès aux plateaux d’athlétisme pour faire de la course à pied ou pour travailler leur stabilité dans la fosse des sauts en longueur. Ce type d’endroit est rare au Québec.

Le pire moment

Pourquoi Laberge a-t-il choisi d’annoncer sa décision cette semaine et pas une autre ? Pour les deux boxeurs, c’est le pire moment possible.

Makhmudov est au cœur de son camp d’entraînement pour son combat du 1er juin à Toledo, en Ohio. Celui qui en sera à son premier combat aux États-Unis doit faire bonne impression auprès des gens de Top Rank, mais aussi devant les caméras d’ESPN.

Même chose pour Beterbiev qui débute sa préparation pour sa défense obligatoire de sa ceinture WBC contre l’Anglais Callum Smith. Ce duel pourrait avoir lieu durant la saison estivale.

«On a besoin d’un gym et vite ! Par contre, ce n’est pas évident de répondre à nos besoins parce qu’on a des horaires particuliers, a précisé Kulesza.

«Quand nous sommes là, le gymnase doit être presque vide parce qu’on fait des exercices spécifiques. On a besoin des poids et des machines. On ne peut pas attendre en ligne.»

Artur Beterbiev et Arslanbek Makhmudov méritent de pouvoir s’entraîner dans des conditions optimales. C’est la moindre des choses pour deux boxeurs de l’élite mondiale qui représentent le Québec sur la scène internationale.