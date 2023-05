Un don de 1,5 million $ de Québecor et de la Fondation Chopin-Péladeau

Au nom de Québecor et de la Fondation Chopin-Péladeau, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, a fait un don individuel de 1,5 million $ à la Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf, le don individuel le plus généreux de l’histoire de la fondation du collège. Durant l’événement Pierre Karl Péladeau s’est aussi vu remettre l’Ordre du Mérite de l’établissement, la plus haute distinction de l’institution.

Photos Pierre-Paul Poulin

Le Collège Jean-de-Brébeuf a dévoilé que l’aréna du collège porterait désormais le nom de l’homme d’affaires fondateur de Québecor, Pierre Péladeau. Ce dévoilement s’est fait en présence de plusieurs membres de la famille Péladeau qu’on voit dans la photo.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est entouré de Samuel Arseneault, responsable du programme de hockey, Karine Senécal, entraîneuse de l’équipe, et Vincent Bulzak, membre de l’équipe de hockey D2 du collège.

Les enfants de Pierre Karl Péladeau et de Pascale Bourbeau, qu’on aperçoit dans la photo, Gabriel et Henri, sont-ils des futurs étudiants du Collège Jean-de-Brébeuf ?

Les trois frères Péladeau étaient présents alors qu’on voit Jean B. Péladeau, Luc Thifault, DG du collège, Pierre Karl Péladeau, Jean Gattuso, ambassadeur de la campagne de financement de l’aréna du collège, et Érik Péladeau.

Cristine Lamoureux, DG de la fondation du collège, et Luc Thifault, DG du collège, sont en compagnie des anciens du Collège Jean-de-Brébeuf, Pierre Karl Péladeau, Michael M. Fortier, Jean Gattuso et Me Clemens Mayr.

Les travaux de réfection à l’Aréna Pierre-Péladeau se poursuivront tout l’été. Luc Thifault, DG du collège, est accompagné de Pierre Karl Péladeau et Jean Gattuso, ambassadeur de la campagne de financement de l’aréna du collège et qui excelle toujours devant les buts de son équipe.

Lors de la remise de l’Ordre du Mérite du Collège Jean-de-Brébeuf à Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, il était entouré d’Érik Péladeau, Luc Thifault, DG du collège, Pascale Bourbeau, la conjointe de Pierre Karl Péladeau, et Me Clemens Mayr, président du CA de la fondation du collège.

Phoudsady Vanny tenait à féliciter Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, pour son implication au sein de la Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf.