Un portrait d'une autre époque

Symbole d’émancipation à la fin des années 1800, la manufacture de la Dominion Corset, une fabrique de corsets, emprisonnait aussi les travailleuses à l’intérieur des carcans de l’époque. La pièce 34B raconte l’évolution du parcours des femmes à travers l’histoire de cette usine située à l’angle du boulevard Charest et de la rue Dorchester dans le quartier Saint-Roch.

À l’affiche à La Bordée, jusqu’au 20 mai, 34B joue et se déploie sur deux tableaux. Il y a l’histoire de cette manufacture qui a été en activité de 1886 à 1988. Il y a aussi celle qui aborde l’évolution des mentalités et des conditions de travail des femmes.

L’auteure Isabelle Hubert a travaillé durant trois années sur cette création qui a nécessité une année et demie de recherches.

«J’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de documents administratifs sur cette usine, mais très peu d’informations sur la vie des ouvrières. La découverte du livre Les ouvrières de Dominion Corset à Québec, 1886 -1988, qui racontait la vie quotidienne des employées majoritairement féminines, est devenu un outil de référence. Une mine d’or», a-t-elle fait savoir, lors d’un entretien.

La metteuse en scène Marie-Josée Bastien, qui a eu l’idée de cette création, a eu envie, chaque fois qu’elle regardait ce bâtiment, de concevoir une grande fresque sur cette manufacture, où travaillaient, durant les années 60, 1037 employés. L’édifice abrite, aujourd’hui, l’École des arts visuels de l’Université Laval.

Racontée de façon chronologique, 34B suit le parcours de six femmes, Léontine, 14 ans, Joséphine, Margaux, Alice, Fabienne et Nathalie, des personnages de fiction qui ont travaillé à cet endroit.

Lolo, une étudiante en arts visuels, qui suit des cours dans les locaux rénovés de la manufacture, s’introduit, de façon intemporelle, pour commenter et appuyer certaines revendications.

«Le corset, c’est la plus grande invention de l’homme au service de la femme», lance, au début de la pièce de deux heures, l’un des patrons, témoignant des mœurs de l’époque.

Paradoxe

«Il y a comme un paradoxe dans tout ça. La Dominion Corset a permis aux femmes de sortir des cuisines et d’intégrer le marché du travail. Il s’agissait d’un premier pas vers une forme de libération, mais en contrepartie, les conditions de travail étaient particulièrement difficiles. Les femmes étaient dix fois moins payées que les hommes et elles n’avaient pas le droit d’être mariées», a fait remarquer Isabelle Hubert.

Mardi dernier, à la Bordée, on retrouvait une majorité de femmes qui ont peut-être déjà travaillé dans ce lieu où certains hommes avaient les mains longues.

Vincent Champoux

Œuvre entre le théâtre documentaire et la fiction, 34B est beaucoup axée sur le combat des femmes et leurs revendications à travers les époques. L’idée de déployer en parallèle l’histoire de la Dominion Corset, avec la lutte des femmes et l’amélioration des conditions de travail, est intéressante et tout à fait appropriée. C’est aussi une histoire d’amitié et de solidarité entre les femmes qui ont travaillé à cet endroit.

La mise en scène de Marie-Josée Bastien est rythmée avec du mouvement et avec des références aux différentes époques, incluant tramway des années 40. 34B lève le voile sur un édifice qui fait partie du quotidien de la basse-ville de Québec et que plusieurs ne connaissent pas.

«Cette pièce a pour objectif de montrer aux jeunes filles d’aujourd’hui et à la société d’où nous venons. Ce n’est pas un show de brûlage de brassières. C’est lumineux et c’est drôle», a fait savoir Isabelle Hubert.