Tunnel La Fontaine: utilisez-vous l’application de covoiturage... lancée plus de six mois après le début des travaux?

Le lancement d’une application de covoiturage par les autorités arrive trop tard pour certains automobilistes qui ont déjà changé leurs habitudes depuis le début du chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, il y a six mois.

«J’ai changé mes horaires de travail. Je pars à 4h30 tous les matins au lieu de 6h. Ça ne me sert plus à grand-chose de faire du covoiturage», explique Sylvain Perreault, qui travaille comme opérateur de scie à Longueuil.

À l’aube de la fermeture partielle du tunnel, il cherchait pourtant désespérément des passagers pour rentabiliser son trajet en voiture à partir de Repentigny.

Il aura fallu attendre plus de six mois plus tard pour que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) lance une nouvelle application pour favoriser le covoiturage, un projet pilote de 18 mois dans le cadre des travaux de réfection du tunnel.

Moins cher que l’autobus

«Ça faisait longtemps qu’on savait que le tunnel fermait, alors on aurait pu faire ça avant», croit Valérie de Beaumont, qui a fondé sur Facebook un groupe de covoiturage de Sainte-Julie au début du grand chantier cet automne.

L’enseignante en sciences infirmières songe à tester l’application qui offre des incitatifs financiers d’au moins 0,10$ par kilomètre aux automobilistes qui embarquent un passager et d’au moins 0,54$ pour ceux qui en embarquent trois.

Pour les passagers, il en coûte 0,12$ pour chaque kilomètre parcouru, soit 3,50$ pour aller de Sainte-Julie à Montréal.

Il serait donc plus économique d’embarquer avec Mme de Beaumont que de s’acheter un billet d’autobus à 6,50$.

Photo Martin Chevalier

Trouver des passagers

L’expert en planification des transports Pierre Barrieau ne comprend pas pourquoi les autorités ont attendu si longtemps pour lancer une application à grande échelle.

«Ça aurait été plus efficace si ça avait été fait au début de la fermeture des voies quand les gens ont changé leurs habitudes», avance le chargé de cours à l’UQAM et à l’Université de Montréal.

Il explique que le défi sera de créer un bassin suffisant de conducteurs et de passagers pour que les gens puissent organiser du covoiturage près de leur point de départ et de leur destination, à l’heure qui leur convient.

Incitatifs

L’ARTM mise sur les incitatifs financiers pour créer une communauté de conducteurs et de passagers.

«On invite les personnes seules dans leur auto à y réfléchir avec l’inflation et le coût à la pompe», explique le porte-parole Simon Charbonneau.

Mais M. Barrieau craint qu’en offrant des incitatifs financiers trop importants, l’ARTM rate sa cible.

«Il faut subventionner pour que les gens arrêtent de prendre leur voiture, mais pas trop pour qu’ils arrêtent de prendre le transport en commun, qui émet moins de gaz à effet de serre et de congestion», souligne l’expert.