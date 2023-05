Une sauce de style trempette avec de la purée de dattes? Absolument!

Qui a dit qu’on ne mangeait pas de légumes avec la purée de dattes ? Aujourd’hui, avec le mois de mai qui est arrivé, j’avais le goût de vous surprendre avec cette délicieuse sauce... pour tremper ses crudités, ses rouleaux du printemps et même ses grillades préférées. Pardon ? On peut faire des sauces avec de la purée de dattes ? Tellement. Oserez-vous ? Régal et réconfort assurés.

En passant, elle est bonne à s’en lécher les doigts.

Vous m’en donnerez des nouvelles !

Sans cuisson | Sans gluten | Sans œuf | Sans produits laitiers

Quantité : 180 ml soit environ 3/4 tasse

INGRÉDIENTS

1/2 tasse (150 g) purée de dattes

2 c. à soupe (30 ml) tamari (ou sauce soya)

2 c. à soupe (35 g) beurre d’arachides naturel

Déco si désiré : arachides hachées

COMMENT FAIRE ?