Une semaine de beau temps arrive au Québec

Le soleil s’installera au sud, à l’ouest et au centre de la province dès vendredi et jusqu’à la semaine prochaine, et permettra aux Québécois de profiter d’un temps doux et sec pour quelques jours.

«C’est un vaste système de beau temps, qu’on appelle un anticyclone, qui va s’installer sur le Québec, puis les systèmes en provenance du “midwest” américain vont être bloqués», a expliqué Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Plusieurs journées de temps sec et généralement ensoleillé sont donc fermement attendues sur toute la portion sud, ouest et centre de la province.

L'est sera moins chanceux avec plus de nuages à partir de dimanche ou lundi, et quelques précipitations sont possibles (surtout à Terre-Neuve et sur la côte du Labrador). Du temps doux en fin de semaine sera tout de même de mise, mais les températures descendront par la suite pour atteindre 0 et moins certaines nuits.

L’ouest sera cependant le grand gagnant, puisqu’il y fera de plus en plus chaud de jour en jour jusqu’à atteindre les 20 degrés.

Le météorologue rappelle toutefois que la normale de saison est de 17 degrés, donc ce n’est «rien de significatif».

Toutefois, pour savoir si le soleil s’installe définitivement pour l’été, il faudra encore attendre et prendre son mal en patience. «Les semaines trois et quatre [du mois de mai], c’est juste un aperçu vague, le niveau de confiance chute drastiquement, et dépassé la 4e semaine, c’est pratiquement de la spéculation», a ajouté M. Bégin.