Voici le gagnant du trophée de l’entraîneur de l’année dans la LHJMQ

L’entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien, a obtenu le trophée Ron-Lapointe, remis à l’instructeur de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), pour la deuxième fois de sa carrière, jeudi.

Honoré également en 2019-2020, Julien a aidé sa troupe à récolter 50 victoires et 105 points en saison régulière. Les siens sont d’ailleurs toujours en vie dans les séries éliminatoires, puisqu’ils mènent 2 à 1 la demi-finale de la LHJMQ contre les Mooseheads de Halifax. En poste depuis huit campagnes à Sherbrooke, Julien a eu le dessus sur Sylvain Favreau, son rival actuel dans le carré d’as, et Carl Mallette, des Tigres de Victoriaville, lors de la course au prix annuel.

Sherbrooke a conclu au sommet de l’Association de l’Ouest notamment grâce à ses unités spéciales. Le club a effectivement dominé le circuit pour l’efficacité de son jeu de puissance et de son infériorité numérique. Au plan individuel, ses joueurs Jacob Melanson, Joshua Roy et Justin Gill ont pris les rangs 7 à 9 au classement des pointeurs de la ligue.