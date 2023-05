2e force politique au Québec... le PQ est-il prétentieux ?

Il y a un an, on se demandait si l’élection de l’automne serait l’occasion de signer l’acte de décès du Parti Québécois. Les choses changent vite en politique. Le Parti Québécois est maintenant en nette remontée. Son chef, mal aimé et mal connu à l’époque, est devenu un politicien respecté et apprécié.

Au plus creux de la vague, le PQ s’est retrouvé dans la cave, à plus ou moins 10 % des intentions de vote. C’est d’ailleurs à ce niveau que Paul St-Pierre Plamondon croupissait le jour où François Legault a déclenché la dernière campagne. Cette semaine, il obtient 22 %. Passer de 10 à 22 % en huit mois relève presque de l’exploit.

Grosse affirmation !

Commentant le sondage cette semaine, les gens du PQ ont affirmé que leur parti devenait la deuxième force politique au Québec.

Est-ce exagéré ? Prétentieux ? Présomptueux ?

La question est particulièrement intéressante puisque depuis deux ans aucun parti d’opposition ne parvient à s’installer dans ce siège de clair deuxième, d’alternative au gouvernement.

Le résultat de l’élection d’octobre en fait foi : la CAQ a obtenu 40 % avec, derrière, un peloton de trois partis d’opposition qui récoltent chacun 15 %, à quelques virgules près.

Le Parti libéral joue le rôle d’opposition officielle grâce à la concentration du vote anglophone. Mais dans beaucoup de circonscriptions francophones, ils ont fini cinquièmes sur cinq en octobre dernier. Aucune menace pour la CAQ.

Le PQ comme alternative

Pour la première fois depuis longtemps, le sondage de cette semaine nous présente un parti qui se démarque comme alternative à la CAQ. C’est le PQ avec ses 22 %. Si le PQ gagnait deux autres points et la CAQ en perdait autant (ce qui pourrait bien se produire), le PQ se retrouverait à 10 points de la tête. On commence à parler de compétition, ce que nous n’avons pas vu depuis belle lurette.

Mais un seul sondage ne fait pas une force politique. Il en faut davantage.

Au PQ, deux autres facteurs complètent le portrait : le financement et la représentativité.

Le Parti Québécois fait plus que bonne figure dans ses opérations de financement, nettement devant les autres partis d’opposition. C’était le cas en 2022 et il semble être reparti du même pied en 2023.

Le PQ a toujours été une solide machine de militantisme et Paul St-Pierre Plamondon y a insufflé une nouvelle dose d’énergie.

Le PQ est aussi un parti installé dans l’ensemble des régions du Québec. Le PLQ et QS sont compétitifs principalement à Montréal. Éric Duhaime, à Québec. Faites l’exercice de regarder qui a terminé deuxième dans le plus de circonscriptions et des circonscriptions réparties dans l’ensemble des régions.

Aucune ambiguïté, c’est le PQ. C’est aussi ça être l’alternative.

Ma réponse

Résumé : il n’est pas exagéré d’affirmer à ce point-ci que le Parti Québécois est la deuxième force politique.

Le défi pour le PQ, c’est d’installer la tendance dans le temps, d’éviter que cette montée ne soit qu’un feu de paille allumé dans un tunnel manqué.