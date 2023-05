GUIMOND, Nicole



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Nicole Guimond au CHSLD Accueil Du Rivage à Saint-Antoine-sur-Richelieu le 8 avril 2023 à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne, Josée, Sylvie et Annie (Francis), ses 7 petits-enfants Sophie, Mathieu, Gabriel (Mélinda), Samuel, William (Alice), Jacob et Sarah, ses 4 arrière-petits-enfants Kelly, Nathan, Alexis et Louis, ses soeurs Colette et Marie-Josée, ses frères Jean-Pierre, Jean-Clément (Hélène) et Jean-Charles, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 mai de 13h30 à 16h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos situé au 8145 chemin de Chambly, Ville de St-Hubert.Une cérémonie suivra de 16h30 à 17h00. La mise en niche des cendres se fera en privé à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne et / ou Fondation Hôpital CHU Ste-Justine.