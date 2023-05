LEVASSEUR BUISSON

Jeannette



À la Résidence Riviera de Laval, le 5 avril 2023, est décédée Mme Jeannette Buisson Levasseur, fille de feu Philorum Buisson et Marie-Anne Boisclair, autrefois de Shawinigan.L'a précédée son époux feu Marcel Levasseur, son conjoint feu Fernand Cyr et son fils feu Gilles Levasseur (feu Nicole Bergeron).La défunte laisse dans le deuil son fils Claude Levasseur et petites-filles: Cindy et Jessica Bergeron Levasseur, son arrière-petite-fille Emmy Beauregard Bergeron, sa belle-soeur Denise Duchemin (feu Benoit Buisson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Son fils désire remercier particulièrement Joanne et Michel Lemire pour leur soutien et leur présence auprès de Jeannette qui lui a permis de la faire bénéficier d'un climat familial qui rende ce segment de vie le plus paisible possible.La défunte a été confiée àLa famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 13 mai 2023 de 13h à 17h dans le Salon C. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h30, suivie d'un buffet dans la salle de Réception Saint-Martin.Les cendres seront mises en niche au Cimetière de Laval à une date ultérieure.