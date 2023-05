[À VOIR] «KK» martyrise les Devils des deux pires (ou meilleures?) façons possible

Si on avait un titre à donner au match numéro deux de la série entre les Devils et les Hurricanes, «le massacre Kotkaniemi» représenterait une option de choix.

C’est que l’ancien du Canadien a trouvé le tour, vendredi soir, de martyriser les représentants du New Jersey des deux façons les plus douloureuses possible.

Le grand numéro 82 a d’abord animé une première période sans but en démolissant le capitaine adverse Nico Hischier alors que celui-ci tentait une sortie de zone.

Jesperi Kotkaniemi rocks Nico Hischier with a huge hit along the side boards#LetsGoCanes | #NJDevils pic.twitter.com/olOWh8310B — InHale Sports (@InHaleSport) May 6, 2023

Puis, lors de la deuxième période, «KK» a fait parler son bâton. Il a ouvert la marque d’un brillant lancer dans la lucarne.

Et il a doublé la mise moins de trois minutes plus tard en se montrant combatif près de la cage ennemie (voyez ce but en vidéo principale).