«Aimer à nouveau»: Céline se transforme en gourou de l’amour

Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan reçoivent des conseils amoureux fort pertinents de la part de... Céline Dion!

Comédie romantique pétillante écrite et réalisée par James C. Strouse, Aimer à nouveau est la nouvelle version nord-américaine du film allemand SMS für Dich, lui-même adaptation du roman de Sofie Cramer.

Mais derrière cette mention aux messages textes, qui rappelle immanquablement le Vous avez un message de Nora Ephron avec Tom Hanks et Meg Ryan, se cache un drame traité avec sérieux et respect. Car Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) a perdu l’homme de sa vie, décédé brutalement. Elle continue de s’adresser à lui au moyen de messages qu’elle envoie à son téléphone. Le numéro a été attribué à Rob Burns (Sam Heughan) qui ne peut pas s’empêcher de les lire, puis de les attendre. Et, insensiblement, il tombe amoureux de Mira.

En parallèle, Rob est journaliste, et son patron l’envoie interviewer Céline Dion. Mais voilà, l’homme a un passé amoureux un peu compliqué – sa fiancée l’a laissé au moment de leur mariage – et il ne sait pas trop quoi faire avec Mira. C’est à ce moment que notre Céline nationale entre en scène. Après tout, n’est-elle pas la grande prêtresse de l’amour, non seulement en raison de ses chansons, mais aussi de sa vie?

PHOTO SONY PICTURES

Jouant son vrai/faux rôle avec beaucoup de naturel et un humour au second degré – on pense évidemment à Julia Roberts dans Coup de foudre à Notting Hill –, notre star est comme un poisson dans l’eau, parlant avec émotion de René et de ses enfants. James C. Strouse émaille son Aimer à nouveau de sympathiques trouvailles fort légères qui évitent au long métrage d’être plombé par le passé sombre des protagonistes, la scène de blind date entre Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas (qui ne sera jamais acteur), son mari dans la vraie vie, étant un moment de dérision bien pensé.

Comme on peut s’y attendre, le dénouement est à l’eau de rose, et certains rebondissements sont un tantinet tirés par les cheveux (quel journaliste en musique ne posera pas de questions professionnelles à Céline Dion en entrevue?), mais les questionnements de Rob sont crédibles et pertinents, le deuil de Mira est plausible, et cette histoire, aussi légère qu’elle soit, frappe dans le mille.

Note : 3,5 sur 5