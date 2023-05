PARÉ, Eugène



À la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar à Kirkland, le 28 avril 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Eugène Paré, époux de feu Mme Jeannine St-Aubin. Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 10 mai 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le jeudi 11 mai dès 12h :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le jeudi 11 mai à 14h, en l'église Saint-Thomas D'Aquin (413, rue Main, Hudson, J0P 1H0), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse.