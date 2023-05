Ça sent mauvais chez les Maple Leafs et leurs joueurs le savent

Le party a été de courte durée à Toronto, où les Maple Leafs se trouvent déjà en difficulté après les deux premiers matchs de la demi-finale de l’Association de l’Est, et tous connaissent l’importance du troisième duel de la série qui pourrait sceller la saison 2022-2023.

Après avoir encaissé un revers de 3 à 2 devant leurs partisans, jeudi, les hommes de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe tirent de l’arrière 2 à 0 face aux Panthers de la Floride et devront vaincre ceux-ci quatre fois en cinq sorties s’ils espèrent accéder au carré d’as. Pour les intéressés, la dernière présence des Leafs en finale de l’Est remonte au printemps 2002, quand les Hurricanes de la Caroline leur avaient montré la porte de sortie.

Pourtant, les Leafs croyaient avoir trouvé la solution à l’énigme Sergei Bobrovsky en inscrivant deux filets en première période. Cependant, le gardien a ensuite fermé la porte et montré une fois de plus sa belle forme des séries. Combiné à des erreurs défensives, l’équipe en bleu et blanc a vu son avance de deux buts fondre rapidement, de sorte que la situation est maintenant critique.

Si les joueurs concernés veulent trouver du positif, ils se rappelleront qu’un retard de deux parties n’est pas insurmontable, comme les Devils du New Jersey l’ont notamment prouvé contre les Rangers de New York au premier tour.

«Nous devons prouver aux gens que nous constituons un très bon club et à quel point nous travaillons fort. Il faut montrer comment nous allons rebondir», a mentionné Ilya Samsonov au quotidien «Toronto Sun».

Le vétéran Ryan O’Reilly partage l’avis de son gardien et s’attend à un résultat différent dans les rencontres à venir. «Être en arrière 2 à 0, ce n’est pas ce que nous souhaitions. Sauf qu’il s’agit d’une longue série. Il y a encore beaucoup de hockey à disputer. On doit continuer de bâtir notre jeu et ne pas rester dans les soucis. Une autoréflexion est nécessaire. Il faut s’améliorer dans quelques aspects. Gagnons le prochain match et construisons sur cela.»

Des erreurs coûteuses

Au nombre des ajustements demandés, il y a la réduction d’erreurs indésirables comme le revirement d’Auston Matthews ayant mené au but décisif, celui de Gustav Forsling à l’engagement médian. Keefe a d’ailleurs exprimé ses états d’âme en toute franchise à ce propos.

«Vraiment, c’est décevant, a-t-il dit aux médias. Nous n’avions pas commis ce type de faute une seule fois durant l’autre série [face au Lightning de Tampa Bay]. Cette défaite est déplorable. Nous roulions à fond de train au début de l’affrontement et nous les avons laissés revenir. Ce sont des erreurs qu’on ne voyait pas avant et qu’on ne peut se permettre si on veut gagner.»

Au chapitre des statistiques peu flatteuses, Jake McCabe «domine» les siens avec un différentiel de -5 depuis le début de la série, suivi de T.J. Brodie (-4) et de William Nylander (-3). En attaque, John Tavares a été blanchi par les Panthers jusqu’à maintenant.

Le troisième choc de la série aura lieu dimanche, 18 h 30, à Sunrise et sera diffusé sur les ondes de TVA Sports.