Camoufler les légumes pour en faire manger plus à ses enfants? Est-ce une bonne idée?

Manger plus de légumes a des effets positifs sur la santé de manger, ce n’est plus à démontrer. Pourtant, ça reste quand même pour plusieurs un défi quotidien à relever. On va se le dire, c’est plus rapide de faire cuire des pâtes que de faire rôtir un tas de navets ! Qu’à cela ne tienne, voici nos 5 meilleures astuces pour manger plus de légumes.

Découvrir de nouvelles recettes

Les légumes sont souvent relégués bons derniers. Ils sont soit l’accompagnement, soit une tâche en extra pour compléter le repas.

Pourtant, c’est beaucoup plus facile d’en manger quand ce sont eux qui sont la vedette et qu’on a déjà trouvé une recette ! Quand on prend le temps de les cuisiner à la perfection, les protéines et les grains entiers ont besoin d’un peu moins d’attention.

Jardiner pour mieux manger

C’est toujours excitant de planter, récolter et manger ce qu’on a semé. Mais si on n’en a pas envie, on peut aussi bien faire une visite au marché ou discuter avec les producteurs de leurs légumes préférés.

Camoufler (sans camoufler)

Ça peut être tentant de camoufler des légumes dans une recette pour en manger plus (ou en faire manger plus aux autres) sans le savoir. Mais à notre avis, ils ne devraient jamais passer inaperçus. Pour avoir envie de manger plus de légumes au quotidien, il faut les découvrir, les voir, y goûter et apprendre à les apprécier... ce qui devient difficile lorsqu’ils sont cachés.

(*À lire sur la page web de Science et Fourchette : les recettes aux légumes camouflés, est-ce une bonne idée ?)

Cuisiner la nouveauté

Bok choy, okra, rapini vous avez dit ? On hésite parfois à acheter des légumes méconnus parce qu’on ne sait pas comment les cuisiner ou parce qu’ils ne nous sont pas familiers. Pourtant, faire changement peut nous faire tomber amoureux d’un nouvel aliment !

Faire moitié-moitié

On nous recommande de remplir la moitié de notre assiette de légumes et fruits. Pour y arriver, on n’a qu’à prendre l’habitude de doubler - même tripler ! - la quantité déjà présente dans nos recettes préférées.