Céline Dion en belle forme vocale sur la trame sonore du film «Aimer à nouveau»

Connaissant des ennuis de santé depuis plusieurs mois, qui l’ont contrainte à cesser toutes ses activités professionnelles, Céline Dion nous apparaît plutôt en très belle forme vocale sur les cinq nouvelles chansons qui se trouvent sur la trame sonore du film Aimer à nouveau (Love Again). Le Journal a eu la chance d’écouter l’album, qui paraîtra le 12 mai, et qui comprend de nouveaux titres de la chanteuse mais aussi plusieurs de ses grands succès en carrière. Qu’en avons-nous pensé? On vous présente ici une petite critique décortiquée.

Love Again: C’est le premier extrait qui a été lancé le mois dernier. Cette ballade assez convenue a été coécrite par Dan Wilson, chanteur de Semisonic (Closing Time), qui a aussi écrit pour Adele et Taylor Swift. Céline nous impressionne d’entrée de jeu par les notes très aiguës qu’elle réussit à atteindre. Et l’on vous met au défi de ne pas avoir cette chanson dans la tête pour le reste de la journée après l’avoir écoutée.

I’ll Be: Les premières notes de guitare, au début du morceau, nous semblent prometteuses. Puis, Céline arrive et nous lance assez rapidement des «oh oh!» encore là très aigus. Le titre est coécrit par des collaborateurs d’Ariana Grande, de Harry Styles et de Katy Perry. Il ne manque pas d’entrain et, à quelques occasions, on doit se rappeler qu’il s’agit bien de Céline qui chante, tant ses tics habituels ne sont pas présents.

Waiting on You: Après une ballade et une pièce très pop, on arrive avec une chanson soul, coécrite par une collaboratrice de P!NK, que n’auraient sûrement pas reniée une Alicia Keys ou une Jennifer Hudson. Encore là, Céline touche des notes très hautes et on se rend compte qu’elle peut chanter à peu près n’importe quoi.

Love of my Life: Le début de cette chanson est sans conteste celui qui fait le plus «Céline». Simplement accompagnée d’un piano, la chanteuse se montre tout en réserve sur cette belle ballade coécrite par le Canadien Stephan Moccio (Miley Cyrus, The Weeknd). «Tu es l’amour de ma vie», chante Céline, et l’on peut déjà s’imaginer le genre de scène que cette chanson accompagnera dans le film.

The Gift: Est-ce qu’on est rendu dans un album de Sia? se demande-t-on dès les premières secondes. Céline n’a jamais caché son admiration pour l’Australienne avec qui elle a déjà collaboré, en 2013, pour sa chanson Loved Me Back to Life. Ici, Céline est plus pop que jamais et on peine à la reconnaître. Le morceau est bon et entraînant, cela dit. On ne sait trop quoi en penser!

Notre verdict: C’est un exercice un peu ingrat de critiquer de nouvelles chansons qui sont d’abord destinées à un film. Sans avoir vu le long métrage en question, on peut tout de même affirmer que les nouveaux morceaux de Céline satisferont les amateurs de la diva. Même si ces titres ont visiblement été très bien produits, ils souffrent toutefois des comparaisons directes avec les grands succès de la chanteuse (It’s All Coming Back to Me Now, All By Myself, Where Does My Heart Beat Now, A New Day Has Come) qui se retrouvent tous sur cette trame sonore et qui sont dans une classe à part.