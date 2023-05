Cinq nouveautés alcoolisées dégustées à La Cuvée

Plusieurs distillateurs et brasseurs étaient présents à l’évènement La Cuvée, qui s’est déroulé du 30 mars au 1er avril, à Montréal, dans le décor impressionnant d’une ancienne église de Griffintown. Les amateurs ont pu déguster leurs produits dans une ambiance des plus festives et faire la découverte de plusieurs nouveautés. Voici cinq produits découverts à La Cuvée qu’on peut trouver à la SAQ ou dans les magasins spécialisés, avec, en bonus, la recette du cocktail officiel de l’évènement. À vos shakers !

Sangria Les Îles

Club Local lance ces jours-ci un cocktail au spiritueux évoquant la sangria, exotique et rafraîchissant. Prête à boire, la Sangria Les Îles peut être agrémentée de fruits, de glaçons et d’eau pétillante, au goût. Aromatisée à la vodka, elle est riche en saveurs de fruits rouges, d’orange et d’agrumes. Disponible d’un jour à l’autre dans la succursale SAQ de votre quartier.

Les Moments parfaits

La nouvelle microbrasserie Mëllon a profité de La Cuvée pour lancer sa bière nommée Les Moments parfaits. Rafraîchissante et acidulée, cette saison de blé couleur de paille a macéré un mois sur du marc de raisin de cépage autrichien Grüner Veltliner, provenant du vignoble Joy Hill, de Frelighsburg. Transférée en barrique de chêne, elle y a vieilli durant un an. Un peu moins pétillante qu’une bière saison traditionnelle, la boisson qui en résulte se rapproche nettement du vin.

Amoretto

La distillerie Wabasso nous surprend à nouveau avec une liqueur d’amande des plus originales, qui en plus de la saveur d’amande amère de l’amaretto italien traditionnel, révèle des notes de chocolat noir et d’orange confite. Très polyvalente, Amoretto peut être dégustée nature, en cocktail, ou dans un café alcoolisé.

Érable

Très surprenante, la bière Érable de la Distillerie et Brasserie Menaud est en fait une bière au champignon ! C’est grâce au lactaire à l’érable, cueilli dans Charlevoix, puis macéré dans la bière, qu’elle obtient son subtil goût d’érable. Aucunement sucrée, la bière Érable est une bière brune, à la finale sèche. Puisqu’elle est conditionnée à l’azote, il suffit de brasser légèrement la canette pour obtenir une texture onctueuse et une douce mousse de style cream ale.

BleuRoyal à la pêche

Produit par la distillerie BluePearl, le BleuRoyal Pêche est un gin rafraîchissant évoquant les notes de conifère de la baie de genièvre et celles, fruitées, de la pêche. Son goût de fruit naturel fait qu’il est délicieux tel quel sur glace, tout en pouvant constituer une base à plusieurs variantes de cocktails. De quoi donner une touche estivale à nos célébrations prochaines d’ouverture de terrasse !

Recette du Gold Mai Thai

cocktail officiel de La Cuvée 2023, par la distillerie Wabasso

2/3 oz de rhum Mana de la distillerie Wabasso

2/3 oz d’Amoretto de la distillerie Wabasso

2 oz de jus d’orange

2 oz de jus d’ananas

1 trait de sirop de grenadine ou jus de cerise

1-2 traits de jus de citron

1 trait d’amer aromatique Angostura

Remuer dans le shaker avec de la glace ou ajouter 1 1/2 oz d’eau.

Garnir de tranches d’ananas déshydratées et de poudre d’or comestible.