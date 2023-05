«Complotisme» climatique: l'agence météo espagnole victime d'insultes et menaces

Le gouvernement espagnol a défendu vendredi l'agence météorologique nationale, visée par un flot d'insultes et de menaces sur fond de «complotisme» climatique, alors que le pays fait face à des températures anormalement élevées et à une sécheresse record.

«Assassins», «criminels», «nous vous surveillons», «vous le paierez»: voilà le type de messages que l'agence publique Aemet affirme avoir reçu ces dernières semaines de la part de personnes anonymes, sur les réseaux sociaux, par mail voire par téléphone.

Des menaces liées aux prévisions et analyses publiées par l'agence, et notamment celles relatives à la vague de chaleur particulièrement précoce vécue la semaine dernière lors de laquelle un record absolu de chaleur pour le mois d'avril en Espagne continentale a été battu jeudi avec 38,8 degrés Celsius à Cordoue (sud).

Prenant la défense de l'agence, la ministre de la Transition écologique Teresa Ribera a appelé vendredi à «dire stop» à ce type de pratiques. «Mentir, alimenter le complotisme et la peur, insulter... Cela appauvrit notre société», a-t-elle dénoncé sur son compte Twitter.

Dans une vidéo publiée le 20 avril sur Twitter, l'Aemet avait déjà dénoncé un regain de violence sur les réseaux sociaux, appelant au «respect» de ses agents. «Nous sommes respectueux de la liberté d'expression» mais «on ne peut pas tout se permettre», avait-elle mis en garde.

Interrogée jeudi par le quotidien El Diario, l'une des porte-paroles de l'agence, Estrella Gutiérrez, par ailleurs membre du Conseil supérieur des météorologues espagnols, précise n'avoir «jamais» connu un tel niveau d'agressivité en trente ans de carrière.

«Nous sommes un service public essentiel, nous disposons d'un personnel hautement qualifié et expert, et nous continuons donc à travailler avec ce professionnalisme», insiste la météorologue, en dénonçant le flot de fausses informations et le négationnisme climatique sur les réseaux sociaux.

«Le changement climatique est une réalité. Le dernier rapport du GIEC, et d'autres organismes avant lui, conclut que le changement climatique nous apporte des épisodes de températures plus élevées, ce que nous constatons actuellement», insiste-t-elle.

Pays européen en première ligne face au réchauffement climatique, l'Espagne connaît depuis plusieurs années une multiplication des vagues de chaleur, avec des précipitations de plus en plus rares et irrégulières. Selon l'ONU, 75% du pays fait face à un risque de désertification.