Congrès libéral : une résolution pour un retour à l’équilibre budgétaire fait parler

Les militants au Congrès du Parti libéral du Canada (PLC) voteront samedi au sujet d’une résolution voulant «une saine gestion de la dette» et un plan de retour «chiffré et clair» à l’équilibre budgétaire, une idée sur laquelle a refusé de se prononcer Justin Trudeau.

«La responsabilité fiscale, c’est une question importante», a déclaré Marc-Étienne Vien, président de la section Québec du PLC et avocat en droit des affaires.

Cette idée «d’avoir un plan et de faire preuve de responsabilité fiscale» provient de militants québécois du parti.

Dans le libellé de la proposition, ceux-ci font valoir que «les Canadiens accorderont sans doute une importance significative» à une proposition en ce sens lors des prochaines élections.

Ainsi, il faudra se préparer en conséquence, car «le Parti conservateur aura une proposition à cet effet», alertent les militants.

«Le plan du gouvernement fonctionne, l’économie est robuste, il ne faut pas avoir peur d’investir dans les Canadiens, mais il faut aussi traiter de responsabilité fiscale, et c’est le sens de la proposition», a déclaré M. Vien, qui loue cependant la «compassion» du gouvernement pour aider les plus vulnérables pendant la pandémie et au-delà.

Appelé à commenter la résolution, Justin Trudeau a vanté la situation fiscale du Canada, notamment sa cote de crédit AAA et son ratio de la dette par rapport au PIB, qui reste le plus faible parmi les pays du G7.

«On va regarder quelles seront les recommandations et la perspective du parti et de ses militants», a-t-il déclaré.

Ce ratio dette/PIB a atteint les 50 % en 2021-2022, alors qu’il était de 30 % dans l’année de l’élection des libéraux, en 2015.

Malgré la volonté qu’affichait la ministre des Finances d’avoir un plan fiscal plus «responsable» que par les années pandémiques, Chrystia Freeland a déposé un budget à la fin mars qui incluait de nouvelles dépenses de l’ordre de 43 milliards $ au cours des six prochaines années.

Pour le ministre de la Santé et économiste de formation, Jean-Yves Duclos, le budget 2023 n’est pas un obstacle à l’atteinte, à terme, de l’équilibre budgétaire, car malgré ses dépenses importantes il renferme l’objectif de réduire le ratio de dette par rapport au PIB «à plus long terme».

M. Duclos note par ailleurs qu’une bonne partie des dépenses du Canada proposées dans le budget 2023, comme les milliards en crédits d’impôt pour les énergies vertes, sont de nature à augmenter la croissance économique du pays.

Le libéral de la région de Québec, Joël Lightbound, estime que la proposition «a du mérite», même si le Canada «ne peut se passer» de certaines mesures d’aide «ciblées».

Le retour à l’équilibre fiscal, «c’est important pour beaucoup de militants». «Je vois que ça vient du Québec, mais en même temps je ne crois pas qu’il faille forcément être dogmatique par rapport au retour à l’équilibre budgétaire coute que coute».