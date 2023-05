Conseils d'administration: le français se fait rare chez Air Canada, SNC-Lavalin, le Canadien National et Bell

Air Canada, SNC-Lavalin, le Canadien National et Bell Canada figurent parmi les grandes entreprises québécoises qui comptent le moins d’administrateurs capables de s’exprimer en français.

C’est ce que révèle une compilation effectuée par Le Journal à partir des nouvelles divulgations effectuées par plusieurs des poids lourds du Québec inc. ainsi que les grandes banques canadiennes dans la foulée d’une campagne menée par le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC).

«Ce qu’il faut, c’est que la langue figure formellement dans la liste des critères de sélection des administrateurs», affirme Willie Gagnon, directeur général du MÉDAC.

Air Canada est le cancre du groupe. À peine deux des candidats aux postes d’administrateurs du transporteur, sur un total de 13, maîtrisent le français, soit à peine 15%.

SNC-Lavalin fait elle aussi piètre figure: deux administrateurs sur 10 peuvent communiquer en français, soit 20%.

Le Canadien National et Bell Canada suivent. Au CN, trois administrateurs sur 11 connaissent bien le français, soit 27%, alors que, chez Bell, c’est 4 sur 14, soit 29%.

Des banques de Toronto font mieux

Quatre des cinq plus grandes banques canadiennes, lesquelles sont toutes dirigées à partir de Toronto, sont en meilleure posture. C’est le cas de la Banque Royale (33% de ses administrateurs parlant français), de la Banque Scotia (33%), de la Banque de Montréal (31%) et de la CIBC (31%). La Banque TD détonne avec un score d’à peine 14%.

La Banque Laurentienne (36%) et Dollarama (40%) se classent en milieu de peloton.

Au sommet du palmarès, on trouve Québecor et Transat, dont 100% des administrateurs peuvent s’exprimer couramment en français. À la Banque Nationale, c’est 93% et chez iA groupe financier, 86%.

Notons que Bombardier est la seule entreprise sollicitée par le MÉDAC à avoir refusé net de divulguer le nombre de ses administrateurs qui maîtrisent le français.

Power Corporation et CGI, quant à elles, ont promis de le faire, mais seulement l’an prochain. Il reste à voir ce que feront d’autres poids lourds du Québec inc., comme Alimentation Couche-Tard, Saputo, WSP Global, BRP, Nuvei, Lightspeed, Gildan et TFI International, qui n’ont pas été ciblés par le MÉDAC jusqu’ici.

«Les entreprises devraient être d’une totale transparence quant aux langues maîtrisées par les administrateurs, estime M. Gagnon. Il appartiendra ensuite à la collectivité d’en juger.»

