Couronnement de Charles III : le guide d'une cérémonie historique

Une cérémonie religieuse au faste millénaire, mais soucieuse de s’adapter à l’époque actuelle, suivie de deux jours de fête et évènements qui se veulent populaires, le Royaume-Uni va vivre un week-end historique pour le couronnement de Charles III.

Cérémonie grandiose

Cette journée mémorable débutera par la «Procession du roi» qui rejoindra en carrosse l’abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham sur un parcours d’environ deux kilomètres.

La cérémonie elle-même doit commencer à 11H00 locales (10H00 GMT) et durer environ deux heures sous la direction de l’archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l’Église anglicane.

Agrémentée d’œuvres musicales issues du répertoire classique, mais aussi de compositions nouvelles, elle est censée «refléter le rôle du monarque aujourd’hui et se tourner vers l’avenir, tout en étant enracinée dans les traditions et l’apparat historiques», selon le palais.

Même si Charles III, 74 ans, a voulu un service plus simple que celui de la reine Elizabeth II, devant un parterre d’invités limités à 2 300 personnes (dirigeants étrangers, têtes couronnées, élus, société civile), certaines étapes sont intangibles.

Une fois entré dans l’abbaye, le roi sera présenté et acclamé par l’assistance avant qu’il ne prête serment de protéger la religion protestante.

Ensuite, le souverain, assis sur la chaise du roi Édouard qui recouvre la «pierre du destin» amenée spécialement d’Écosse, recevra l’onction d’huile de l’archevêque, puis les attributs royaux: la robe royale, l’orbe (un globe en or surmonté d’une croix), le sceptre et la couronne de Saint-Edouard qui sera posée sur sa tête.

Le roi et la reine Camilla, également couronnée lors de la cérémonie, repartiront en carrosse pour la «procession du Couronnement» vers Buckingham, accompagnés cette fois d’un cortège de près de quatre mille militaires en habits d’apparat.

La famille royale apparaîtra au balcon du palais pour saluer la foule et assister à une parade aérienne.

Innovation

La cérémonie prévoit quelques ruptures avec la tradition, dont certaines ont fait grincer des dents.

Pour la première fois durant un couronnement, le monarque récitera une prière à haute voix dans laquelle il demandera à Dieu de lui permettre d’«être une bénédiction pour tous les enfants, de toutes les fois et de toutes les convictions».

Des représentants d’autres cultes que Chrétien y tiendront un rôle actif, saluant le roi une fois qu’il sera couronné, tandis que des passages du service seront dits en gallois, gaélique écossais et gaélique irlandais.

Autre première qui a suscité quelques critiques: «l’hommage des pairs», durant lequel des représentants de la noblesse s’agenouillent devant le roi et lui prêtent allégeance, sera supprimé et remplacé par un «hommage du peuple».

Enfin, la reine recevra l’onction — moment le plus sacré du couronnement — à la vue de tous et non cachée du public comme le voulait jusqu’ici la tradition, et comme cela sera encore le cas pour Charles, protégé derrière un paravent.

Les proches

Plusieurs membres de la famille royale joueront un rôle durant la cérémonie tandis que certains, comme le prince Harry, présent sans son épouse Meghan, ou son oncle le prince Andrew, en retrait après un scandale sexuel, ne devraient être que spectateurs.

Charles a ainsi choisi ses quatre pages parmi ses proches, dont son petit-fils le prince George, neuf ans, deuxième dans l’ordre de succession au trône.

La reine consort Camilla a-t-elle tenu à inclure sa famille issue de son premier mariage avec Andrew Parker Bowles ? Trois de ses petits-enfants, Gus, Louis et Freddy, feront partie des pages l’accompagnant, avec son petit neveu Arthur.

Week-end prolongé

Outre la cérémonie, le Royaume-Uni s’apprête à vivre trois jours de fête. Le dimanche, la population est invitée à partager un «grand déjeuner» à travers des fêtes de voisinage et avec au menu la «quiche du couronnement», dont la recette a été dévoilée mi-avril par le palais.

Le soir, un concert aura lieu devant 20 000 personnes au château de Windsor, à l’ouest de Londres.

Katy Perry, Lionel Richie, le ténor Andrea Bocelli ou le pianiste Lang Lang seront les têtes d’une affiche marquée par l’absence de vedettes britanniques.

Enfin, la famille royale appelle les Britanniques à faire des actions de bénévolat le lundi 8 mai férié.