Critique: Longue vie à la reine Charlotte

Qui l’eût cru? C’est en délaissant ses personnages-titres que la saga Bridgerton nous offre son meilleur chapitre: La reine Charlotte.

Déjà un phénomène littéraire grâce aux bouquins signés Julia Quinn, La chronique des Bridgerton a connu un nouvel essor avec la série signée Netflix, entamée avec une première saison lancée en 2020. Sa prémisse? Les tribulations amoureuses de la haute société londonienne du 19e siècle, narrées par la mystérieuse Lady Whistledown, auteure d’une chronique à scandale.

On l’avoue, la première fournée d’épisodes nous avait paru d’une mièvrerie sans nom. La seconde, toutefois, a réussi une tâche que l’on croyait impossible: raviver notre intérêt par son charme et son intrigue, cette fois-ci plus sensible, donc moins racoleuse.

Retour dans le temps

Pour sa troisième saison, déposée sur Netflix jeudi, la saga Bridgerton s’offre un retour en arrière, histoire d’explorer le passé de la reine Charlotte. Personnage secondaire des épisodes précédents, la souveraine britannique faisait toutefois forte impression à chacune de ses apparitions grâce à sa divine excentricité et son esprit.

On retrace donc son ascension au trône britannique, quelques décennies plus tôt. Et on y découvre, surtout, les dessous de sa relation – souvent difficile – avec le roi qui l’a choisie pour épouse. Car non, ce mariage aura été souvent plus houleux qu’heureux, apprend-on au fil de l’intrigue, scindée en six épisodes.

Résultat: une saison aussi prenante que touchante, qu’on dévore aisément et goulûment en l’espace d’un après-midi.

Le charisme d’India Amarteifio

Si l’ensemble fonctionne aussi bien, c’est bien entendu grâce au talent et au charisme évidents de la jeune India Amarteifio, véritable révélation. Celle-ci incarne avec brio le personnage-titre, lui insufflant tout le cran et l’insouciance nécessaires pour être au diapason de son interprète originale, la fabuleuse Golda Rosheuvel.

On se doit également de souligner le travail de Shonda Rhimes; dorénavant plus qu’une simple productrice, l’Américaine – à qui on doit, entre autres, la série Scandale – tient fermement la plume pour ces nouvelles intrigues, étoffant ainsi des personnages tridimensionnels, complexes et profondément humains.

La Reine Charlotte: Un chapitre Bridgerton est disponible sur Netflix.