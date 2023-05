Déficience intellectuelle: des «Petits Rois» chez Urgences-Santé

Depuis trois semaines, huit jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle travaillent au sein de l’équipe d’Urgences-Santé, grâce à un partenariat avec la Fondation Les Petits Rois.

«Ils ont une déficience plus prononcée. On a des cas plus prononcés. Donc, ils ont besoin d'un encadrement pour pouvoir accomplir et apprendre certaines tâches», a expliqué à TVA Nouvelles la présidente et fondatrice de la Fondation Les Petits Rois, Vânia Aguiar.

Ça fait maintenant 21 ans que l’ex-mannequin Vânia Aguiar travaille fort pour que ces personnes différentes soient intégrées à la société.

«Seulement les sortir de chez eux, d'arriver à un endroit, de se sentir fier, c'est comme redonner à la société tout ce que la société leur a donné jusqu'à maintenant», mentionne-t-elle.

Urgences-santé de Montréal a décidé de lever la main pour accueillir des Petits Rois.

«Nous sommes excessivement fiers de ce partenariat-là», affirme le porte-parole d’Urgences-Santé, Jean-Pierre Rouleau. «Lorsqu'un véhicule rentre au bercail, par exemple, après un quart de travail, ce véhicule-là doit être mis en conformité. Alors, on a une équipe d'employés de soutien, de préposés, qui s'occupe de cette tâche-là, qui nettoie le véhicule, s'assure que tout est conforme.»

Les Petits Rois ont comme mission de préparer une partie des trousses des paramédics.

«Ils côtoient l'ensemble du personnel d'Urgences-santé, mangent avec nous, partagent la cafétéria, donc ils sont déjà intégrés«, explique M. Rouleau.

Au total, une centaine de jeunes adultes comme eux travaillent dans des entreprises à Montréal.

«Ce que je souhaite sincèrement, c'est que toutes les entreprises au Québec soient capables d'ouvrir leurs portes pour nos Petits Rois, de donner la chance à nos Petits Rois de devenir quelqu'un», indique Vânia Aguiar.

