Éducatrice en CPE et boxeuse qui a perdu 130 livres pour relancer sa carrière: ceci est vraiment mon histoire chouchou de l’année

C’est mon histoire chouchou de l’année jusqu’à maintenant. Celle de Vanessa Lepage-Joanisse, la boxeuse et éducatrice au CPE les Vers à Choux à Mont-Laurier.

Des fois, sans même le chercher, on contribue à quelque chose de beau.

On se souvient de Vanessa. Il y a cinq ans, elle s’est battue en championnat du monde à Cancún au Mexique contre une championne qui s’est avérée gonflée aux stéroïdes. Commotion cérébrale et accident de voiture l’ont conduite dans une dépression horrible. Elle a grimpé à 315 livres et rien ne rappelait la boxeuse qu’elle avait été.

Elle s’est reprise en main et hier, quand je lui ai parlé de Cuernavaca au Mexique où elle se battra ce soir contre Valeria Segovia Alonzo, elle était rayonnante : « Ma vie est un bouleversement total ! » s’est-elle esclaffée pendant la conversation.

LA LETTRE DE LA MINISTRE DE LA FAMILLE

La une du Journal a évidemment attiré l’attention. Vanessa a donné une dizaine d’entrevues à la radio et à la télé. Tellement qu’après avoir lu l’article, le cabinet de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a contacté la direction du centre de la petite enfance où travaille Vanessa comme éducatrice. La directrice était inquiète. Pourquoi le ministère enquêtait-il de cette façon ? On l’a vite rassurée. On voulait seulement vérifier si la boxeuse était une bonne éducatrice avec ses bouts de chou de 18 à 24 mois.

C’est resté là. Sauf qu’une semaine plus tard, alors que Vanessa se dirigeait au Saguenay avec Jeff Dufour, son joueur de bowling de conjoint, le CPE l’a jointe : « Vanessa, tiens-toi bien. C’est la ministre elle-même qui a écrit pour te féliciter de vivre ta passion pour la boxe et de ton dévouement pour les petits enfants qu’on te confie. Elle écrit que tu es un modèle inspirant dont le Québec a besoin », de raconter Vanessa qui se préparait pour sa pesée officielle dans une couple d’heures au Mexique.

Et le pire, c’est qu’elle n’a pas encore en main la fameuse lettre : « J’ai eu une mini-toux et je n’ai pas voulu la propager aux enfants. Et j’étais en fin de camp d’entraînement. On me l’a numérisée et en revenant, je vais enfin pouvoir toucher à l’originale », dit-elle en riant.

AU MOINS 190 LIVRES DEVANT ELLE

La boxe féminine est remplie de soubresauts. Surtout chez les poids lourds. Les femmes de 180 livres qui boxent ne sont pas légion. Il a suffi de sa victoire au Casino le 23 mars pour que Vanessa Lepage-Joanisse se retrouve quatrième au monde. Oui, quatrième au monde. Faut dire qu’elle avait été championne canadienne et qu’elle s’était déjà battue en championnat du monde.

Autrement dit, une victoire ce soir au Mexique et la route pour un combat de championnat du monde sera grande ouverte. Et quand je dis route, je dis route. La championne et l’aspirante numéro un sont des Néo-Zélandaises. En dessous de la boule. Ou sur le bord du monde pour Georges Laraque et les défenseurs de la terre plate.

Espérons que la route puisse se faire dans l’autre sens et que le combat rêvé pourra se tenir à Montréal.

Mais avant, il y a Valeria Segovia Alonzo. Ça ne devrait être qu’une formalité. Mais dans la boxe, surtout chez les lourds, tu ne sais jamais.

Cette Valeria a toujours boxé à 159-162 livres. Et ce n’est pas une grosse carrière, c’est un euphémisme. D’ailleurs, jusqu’à vendredi dernier, Vanessa se préparait pour Giovanna Gonzalez qui s’est désistée à la dernière minute. On a trouvé samedi Valeria.

Mercredi, Vanessa a croisé la Mexicaine. Elle ne savait pas qui était cette femme un peu doudoune : « C’est elle ton adversaire », lui a glissé Stéphane Joanisse, son entraîneur : « Ben, dans la boxe, je me méfie tout le temps. Une claque peut te surprendre. Mais Valeria est une 160 livres qui a pris au moins 35 livres. D’ailleurs, pour respecter les clauses du contrat, elle doit perdre au moins quatre livres avant la pesée. Je n’ai jamais vu de vidéo, je n’ai aucune idée de son style. Il va falloir s’ajuster. Je suis préparée autant à boxer à distance qu’à entrer dans un style rapproché », explique la boxeuse.

LES PETITS CHOUX

La semaine prochaine, Vanessa va retrouver ses vers à choux et sa lettre de la ministre : « Mes petits n’ont pas vraiment conscience que je suis une boxeuse. Ou de ce qu’est la boxe. Mais les parents qui viennent parfois pour la collation sont adorables. Et pas un seul ne montre un préjugé défavorable parce que je m’investis dans ma passion. Pour au moins trois ou quatre ans encore. »

Trois ou quatre ans ? Les vers à choux vont avoir six ans ?

Y vont comprendre...

Beterbiev-Callum Smith à Montréal ?

Top Rank a gagné les enchères pour le combat de championnat du monde entre Artur Beterbiev et Callum Smith. Hier à Londres, Eddie Hearns a déclaré qu’il s’attendait à ce que le combat aboutisse à Montréal.

Top Rank et Eye of the Tiger Management ont une entente concernant Makhmudov et Simon Kean aux États-Unis. L’alliance est déjà tracée.

Selon ce qui se dit dans les milieux concernés, on viserait Montréal dans les deux dernières semaines du mois d’août.

DEHORS LE CHAMPION !

Par ailleurs, retournez lire l’article de Mathieu Boulay qui raconte comment Artur Beterbiev et Arslanbek Makhmudov se font jeter dehors de leur gym public au Centre Claude-Robillard. Ainsi que leur préparateur physique, André Kulesza.

Celui qui les jette dehors est Frédérik Laberge.

Jusqu’en février, Laberge était le préparateur physique de Kim Clavel.

Stéphan Larouche, locataire de l’autre gym de boxe au Centre Robillard, est le gérant de Kim Clavel.

Stéphan Larouche a congédié Kulesza comme préparateur physique de Lucian Bute pour le remplacer par Alain Delorme d’Actiforme.

Ce sont les entraîneurs d’Actiforme qui seront dorénavant les seuls accrédités au gym.

Évidemment, ce ne sont que des hasards de la vie...

DANS LE CALEPIN

Vanessa Lepage-Joanisse a reçu de nombreux éloges. Kim Clavel a eu droit elle aussi à de beaux honneurs pour son travail pendant la pandémie. Et Yves Ulysse mérite beaucoup pour son implication dans la communauté.