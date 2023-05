Autoroute Guy-Lafleur: pourquoi c'est révoltant et grossier que ses frères d'armes n'aient pas été invités

Que le gouvernement de François Legault n’ait pas invité le Canadien de Montréal comme entreprise et institution pour l’inauguration de l’autoroute Guy-Lafleur, ça peut toujours passer.

Comme a dit un porte-parole, c’était une cérémonie civile.

Quoique je ferai remarquer à François 1er que le même gouvernement était bien heureux de se tourner vers le Canadien pour l’organisation des funérailles nationales de Lafleur. Une cérémonie religieuse et civique.

Chez le Canadien, on n’est pas froissé. On est peiné. On a daigné les prévenir le jour même de la cérémonie, mais sans les inviter.

Mais ce qui est révoltant et grossier, c’est que les frères d’armes de Guy Lafleur, ses valeureux frères guerriers qui ont gagné des Coupe Stanley et affronté des ennemis de Boston ou de New York, n’aient pas été là.

Aux côtés de Lise et des deux gars de Flower.

Émilie Nadeau/Cabinet du PM Émilie Nadeau/Cabinet du PM

POUR LISE LAFLEUR

Comment pensez-vous que Lise Barré a vécu sa vingtaine et sa trentaine comme épouse de la plus grande vedette du hockey au monde dans les années 70?

Quand elle était seule, c’est Micheline Houle qui jasait avec elle. Quand Guy était blessé, c’est Ginette Cournoyer qui la réconfortait.

Et Réjean Houle, Yvon Lambert, Serge Savard, Guy Lapointe, Yvan Cournoyer, Larry Robinson, Steve Shutt ou Ken Dryden, qui serait venu de Toronto en bicycle, ont toujours été dans la vie de Guy et de Lise. Steve et Ninon Shutt passaient leurs vacances en France avec les Lafleur.

Savard, Robinson et Pointu ont toujours veillé sur leur flamboyant frère. Et souvent, ils faisaient sourire et rire Lise et les enfants.

Ils ont toujours été avec eux au cours des quarante dernières années.

Et on a osé inviter quatre bons députés de la CAQ en laissant chez eux des gars qui ont forgé la fierté du Québec pendant des décennies ?

Une méchante langue me disait hier que les derniers sondages ont été désastreux pour François Legault. Et qu’il voulait être certain d’avoir tous les kodaks sur sa face à LCN, TVA et RDI.

C’était les méthodes de Maurice Duplessis, dont la photo trônait sur le mur du salon chez nous à Falardeau. J’ai bien connu le style, mon père était organisateur pour l’Union nationale.

Photo Mathieu Boulay

UNE VRAIE AUTOROUTE

Guy Lafleur se joint à deux autres géants du Québec. La 20 est officiellement l’autoroute Jean-Lesage. M. Lesage, pour les calinours, est le père de la Révolution tranquille. Justement la révolution qui a mis fin à au règne de l’Union nationale et fait entrer le Québec dans l’ère moderne.

La 40, sur la rive nord du Saint-Laurent, est l’autoroute Félix-Leclerc. Si vous lisez la poésie de Leclerc, vous allez réaliser qu’il écrivait même des mots qu’on pourrait mettre en rap. Lui et Maurice Richard ont été les éveilleurs du Québec profond. Ceux qui ont préparé le terrain de jeux de la génération actuelle.

La 50 n’est pas parfaite. Elle n’a que trois voies, parfois deux, mais elle traverse un paysage poignant et relie deux régions magnifiques du Québec.

Et puis, Guy Lafleur n’a jamais prétendu qu’il était parfait.

Pour vous dire à quel point c’est un honneur important pour un Québécois, sachez que même René Lévesque n’a qu’un petit bout de la 20 nommé en son honneur.

Même chose pour Joseph-Armand Bombardier, qui a un tronçon de la 55 à son nom.

Et la Beauce a honoré le juge Robert Cliche avec son autoroute 73.

CLAUDE BÉCHARD, VRAIMENT?

À Montréal, vous avez l’autoroute Décarie, sans doute en l’honneur de Samuel et d’Antonin (!) Décarie, la 440, l’autoroute Jean-Noël-Lavoie, ancien député de Laval et homme de lettres. Mais ce sont des «autoroulettes» comme le sont les autoroutes à trois chiffres.

À un moment donné, j’ai douté. Avec l’autoroute Guy-Lafleur, Flower est le premier hockeyeur à se voir ainsi honoré. À moins qu’un racoin d’Alma n’ait été rebaptisé autoroute Mario-Tremblay, Lafleur est tout seul.

Mais alors, la 85, l’autoroute Claude-Béchard, c’est quoi? En l’honneur de l’ancien juge de lignes de la Ligue nationale Claude Béchard? Un vétéran du sifflet qui a séparé plus de combats que Muhammad Ali en a livrés?

J’ai vérifié. Les 47 kilomètres de la 85 ont été baptisés en l’honneur de Claude Béchard, l’ancien député et ministre libéral du gouvernement Charest. Un homme d’honneur.

Hier matin, Jean-Charles Lajoie a ajouté son grain de sel. En l’honneur de Flower, le célèbre numéro 10, ne pourrait-on pas se moderniser un peu?

Et mettre la limite de vitesse à...110!

LA FLORIDE EST PANTHERS!

Oh! Là, c’est vrai! La Floride est Panthers.

Jeudi soir, je revenais de souper sur la 2e en marchant vers Atlantic, la nouvelle rue branchée de Del Ray.

Faisait chaud, les terrasses étaient bondées et les vitrines des restaurants toutes ouvertes. À l’œil, dans chaque resto ou bar, quatre télés sur cinq montraient le match des Panthers contre les Maple Leafs à Toronto.

J’ai vu quelques rares écrans qui montraient du basketball et une télé où trois ou quatre mordus pouvaient suivre un match de baseball. Le reste, sur la 2e, sur la 3e, sur Stanton, sur Atlantic, c’était Panthers, Panthers et Panthers.

Ça ne durera pas. En janvier prochain, les snowbirds québécois vont encore pouvoir acheter des billets à 35$ pour un match des Panthers. Et applaudir leurs Glorieux chéris qui rateront encore les séries.

Mais en attendant, les Panthers ont une foutue belle ride. Et le prix des billets commence à faire sérieux.

C’est dans les eaux de 325$ pour un bon siège.

En autant qu’ils battent les Choqueux Bleus...